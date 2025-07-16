16 июля 2025

В Челябинской области ожидаются температурные качели с перепадами до 26 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе обещают жару, дожди и перепады температур
В регионе обещают жару, дожди и перепады температур Фото:

В Челябинской области ожидаются жара, дожди и перепады температур до 26 градусов. О погоде на 18 июля сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 18 июля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, в горах и низинах до четырех градусов тепла, днём 20-25 градусов, на юге до 30 градусов», — уточнили метеорологи.

Синоптики предупреждают о северо-западном ветре скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ночью без осадков, днем возможен слабый дождь. Ночные температуры составят 12-14 градусов, дневные — 23-25 градусов тепла.

В Челябинской области вторая декада июля характеризуется переменчивой погодой. Ночные температуры опускаются до трех градусов, дневные достигают 30-градусных значений. При этом в регионе продолжают местами идти дожди и грозы.

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В Челябинской области ожидаются жара, дожди и перепады температур до 26 градусов. О погоде на 18 июля сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области 18 июля ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, в горах и низинах до четырех градусов тепла, днём 20-25 градусов, на юге до 30 градусов», — уточнили метеорологи. Синоптики предупреждают о северо-западном ветре скоростью 6-11 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. В Челябинске ночью без осадков, днем возможен слабый дождь. Ночные температуры составят 12-14 градусов, дневные — 23-25 градусов тепла. В Челябинской области вторая декада июля характеризуется переменчивой погодой. Ночные температуры опускаются до трех градусов, дневные достигают 30-градусных значений. При этом в регионе продолжают местами идти дожди и грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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