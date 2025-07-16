16 июля 2025

Челябинские актрисы сыграют в новом сезоне мистической комедии «СуперИвановы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины из семьи Ивановых обладают магическими способностями
Женщины из семьи Ивановых обладают магическими способностями Фото:

Две актрисы, уроженки Челябинска и Магнитогорска (Челябинская область) — Ксения Абдрафигина и Алиса Шиханова снялись во втором сезоне сериала «СуперИвановы». Премьера новых эпизодов состоится 20 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТВ-3.

«Моя героиня интересная: она всеми путями хочет добиться любви и готова на все, даже использовать магию. Вообще, сериал „СуперИвановы“ раскрывает много тем. Он легко и интересно смотрится за счет комедийных моментов и в то же время показывает, на что готовы пойти люди ради достижения своих целей», — поделилась Абдрафигина.

Абдрафигина сыграла роли в таких популярных проектах, как «Универ. 13 лет спустя», «Второй брак», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и других. В «СуперИвановы» она перевоплотится в решительную любовницу. Магнитогорская актриса Шиханова предстанет в образе упрямой и ранимой Саши.

«Саша местами напоминает мне меня. Пробивная, стоит на своем, докапывается до истины любой ценой. Вместе с тем она довольно-таки нежна и ранима, как мне кажется. Думаю, зрительское признание Саша точно сможет заслужить», — отметила Шиханова.

Сериал «СуперИвановы» рассказывает о семье, где женщины обладают сверхъестественными способностями: ясновидением, умением варить зелья и общаться с духами. Главный мужчина семьи — учитель физики Валера — пытается сохранить веру в логику, несмотря на постоянные чудеса вокруг. Каждая серия нового сезона представит законченную историю помощи обычным людям: от поиска пропавших до разоблачения обмана.

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Две актрисы, уроженки Челябинска и Магнитогорска (Челябинская область) — Ксения Абдрафигина и Алиса Шиханова снялись во втором сезоне сериала «СуперИвановы». Премьера новых эпизодов состоится 20 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала ТВ-3. «Моя героиня интересная: она всеми путями хочет добиться любви и готова на все, даже использовать магию. Вообще, сериал „СуперИвановы“ раскрывает много тем. Он легко и интересно смотрится за счет комедийных моментов и в то же время показывает, на что готовы пойти люди ради достижения своих целей», — поделилась Абдрафигина. Абдрафигина сыграла роли в таких популярных проектах, как «Универ. 13 лет спустя», «Второй брак», «Слово пацана. Кровь на асфальте» и других. В «СуперИвановы» она перевоплотится в решительную любовницу. Магнитогорская актриса Шиханова предстанет в образе упрямой и ранимой Саши. «Саша местами напоминает мне меня. Пробивная, стоит на своем, докапывается до истины любой ценой. Вместе с тем она довольно-таки нежна и ранима, как мне кажется. Думаю, зрительское признание Саша точно сможет заслужить», — отметила Шиханова. Сериал «СуперИвановы» рассказывает о семье, где женщины обладают сверхъестественными способностями: ясновидением, умением варить зелья и общаться с духами. Главный мужчина семьи — учитель физики Валера — пытается сохранить веру в логику, несмотря на постоянные чудеса вокруг. Каждая серия нового сезона представит законченную историю помощи обычным людям: от поиска пропавших до разоблачения обмана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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