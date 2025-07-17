Экс-замглавы Минобороны Попов построил себе дом, баню и гараж за счет министерства

ТАСС: Павел Попов построил баню и двухэтажный дом за счет Минобороны РФ
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Попов построил дом и баню на деньги для парка «Патриот»
Попов построил дом и баню на деньги для парка «Патриот» Фото:

Бывший заместитель главы Минобороны Павел Попов построил дом и баню и гараж на присвоенные деньги от Министерства обороны. Об этом сообщил сотрудник Главной военной прокуратуры.

«За счет средств Минобороны и парка „Патриот“ на участке Попова в СНТ „Звезда“ под Красногорском был незаконно построен жилой двухэтажный дом, баня, гараж», — заявлено в суде. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого была установлена система наблюдения.

Раньше сообщалось о том, что Павел Попов, с другими обвиняемыми присвоили деньги Минобороны и парка «Патриот» на сумму 25 миллионов рублей. Они записывали ложную информацию в документах по поводу строительства в парке.

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Бывший заместитель главы Минобороны Павел Попов построил дом и баню и гараж на присвоенные деньги от Министерства обороны. Об этом сообщил сотрудник Главной военной прокуратуры. «За счет средств Минобороны и парка „Патриот“ на участке Попова в СНТ „Звезда“ под Красногорском был незаконно построен жилой двухэтажный дом, баня, гараж», — заявлено в суде. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого была установлена система наблюдения. Раньше сообщалось о том, что Павел Попов, с другими обвиняемыми присвоили деньги Минобороны и парка «Патриот» на сумму 25 миллионов рублей. Они записывали ложную информацию в документах по поводу строительства в парке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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