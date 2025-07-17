Экс-замглавы Минобороны Попов построил себе дом, баню и гараж за счет министерства

Бывший заместитель главы Минобороны Павел Попов построил дом и баню и гараж на присвоенные деньги от Министерства обороны. Об этом сообщил сотрудник Главной военной прокуратуры.
«За счет средств Минобороны и парка „Патриот“ на участке Попова в СНТ „Звезда“ под Красногорском был незаконно построен жилой двухэтажный дом, баня, гараж», — заявлено в суде. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого была установлена система наблюдения.
Раньше сообщалось о том, что Павел Попов, с другими обвиняемыми присвоили деньги Минобороны и парка «Патриот» на сумму 25 миллионов рублей. Они записывали ложную информацию в документах по поводу строительства в парке.
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