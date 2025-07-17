WSJ: российские баллистические ракеты стали почти неуловимыми для Patriot

Баллистические ракеты ВС РФ не попадают в зону действия радаров Patriot. Об этом сообщил неназванный украинский чиновник.
«Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет», — сообщает он. Его слова приводит The Wall Street Journal. Также сообщается, что радары системы Patriot не смогли обнаружить российские ракеты.
Ранее президент США Дональд Трамп договорился с Евросоюзом о том, что ЕС оплатит все поставки оружия Украине. В число этих поставок входили и ракетные комплексы Patriot.
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