WSJ: российские баллистические ракеты стали почти неуловимыми для Patriot

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Радары систем Patriot не перехватывают российские ракеты, сообщает The Wall Street Journal
Радары систем Patriot не перехватывают российские ракеты, сообщает The Wall Street Journal Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Баллистические ракеты ВС РФ не попадают в зону действия радаров Patriot. Об этом сообщил неназванный украинский чиновник.

«Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет», — сообщает он. Его слова приводит The Wall Street Journal. Также сообщается, что радары системы Patriot не смогли обнаружить российские ракеты.

Ранее президент США Дональд Трамп договорился с Евросоюзом о том, что ЕС оплатит все поставки оружия Украине. В число этих поставок входили и ракетные комплексы Patriot.

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Баллистические ракеты ВС РФ не попадают в зону действия радаров Patriot. Об этом сообщил неназванный украинский чиновник. «Американская система на Украине испытывает всё больше трудностей из-за появления у России более манёвренных баллистических ракет», — сообщает он. Его слова приводит The Wall Street Journal. Также сообщается, что радары системы Patriot не смогли обнаружить российские ракеты. Ранее президент США Дональд Трамп договорился с Евросоюзом о том, что ЕС оплатит все поставки оружия Украине. В число этих поставок входили и ракетные комплексы Patriot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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