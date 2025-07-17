Назван район с самыми дешевыми съемными квартирами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге самое дешевое жилье сдают в Академическом районе
© Служба новостей «URA.RU»
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В Академическом районе аренда стоит 27,8 тысяч рублей
В Академическом районе аренда стоит 27,8 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге самые дешевые квартиры в аренду сдают в Академическом районе, там средняя стоимость квартиры в месяц составила 27,8 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды».

Так, кроме Академического, дешево снять квартиру можно еще и в Орджоникидзевском районе — за 29,6 тысяч рублей. В течение июня аренда квартир в Академе подорожала на 1,1%, в Орджоникидзевском квартиры стали дороже на 0,9%.

«В Екатеринбурге в июне наметился рост активности арендаторов перед сезоном высокого спроса в августе и сентябре. Число просмотров объявлений о сдаче жилья относительно мая увеличилось на 11%», — прокомментировал руководитель сервиса Роман Жуков.

Наибольшее число съемных квартир представлено в Ленинском районе — 18,4% (56,2 тысяч рублей в месяц стоит аренда в среднем) от всего количества объявлений. В Чкаловском съемные квартиры составляют 16,1% (30 тысяч рублей в месяц стоит аренда в среднем), а в Верх-Исетском — 14% (41 тысяч рублей в месяц стоит аренда в среднем).

Из всех районов города за месяц цены упали только на квартиры в Октябрьском — до 35,1 тысяч рублей (-4,9%). В Железнодорожном объекты стали дешевле на 1,2%, за аренду в среднем придется платить 33,9 тысяч рублей. В Кировском квартиры сдают за 31,2 тысяч рублей (+0,9%). 

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В Екатеринбурге самые дешевые квартиры в аренду сдают в Академическом районе, там средняя стоимость квартиры в месяц составила 27,8 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды». Так, кроме Академического, дешево снять квартиру можно еще и в Орджоникидзевском районе — за 29,6 тысяч рублей. В течение июня аренда квартир в Академе подорожала на 1,1%, в Орджоникидзевском квартиры стали дороже на 0,9%. «В Екатеринбурге в июне наметился рост активности арендаторов перед сезоном высокого спроса в августе и сентябре. Число просмотров объявлений о сдаче жилья относительно мая увеличилось на 11%», — прокомментировал руководитель сервиса Роман Жуков. Наибольшее число съемных квартир представлено в Ленинском районе — 18,4% (56,2 тысяч рублей в месяц стоит аренда в среднем) от всего количества объявлений. В Чкаловском съемные квартиры составляют 16,1% (30 тысяч рублей в месяц стоит аренда в среднем), а в Верх-Исетском — 14% (41 тысяч рублей в месяц стоит аренда в среднем). Из всех районов города за месяц цены упали только на квартиры в Октябрьском — до 35,1 тысяч рублей (-4,9%). В Железнодорожном объекты стали дешевле на 1,2%, за аренду в среднем придется платить 33,9 тысяч рублей. В Кировском квартиры сдают за 31,2 тысяч рублей (+0,9%). 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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