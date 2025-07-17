В Кремле раскрыли детали встречи Путина с крупнейшим представителем экономики

Главным публичным мероприятием дня президента России Владимира Путина станет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений, Андреем Гурьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Из открытого сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Этот сектор экономики был отмечен Песковым как один из крупнейших и стратегически важных для страны. Российские производители удобрений не только обеспечивают внутренние потребности агропромышленного комплекса, но и играют значительную роль на мировом рынке.
Песков подчеркнул, что экспорт удобрений — это важная составляющая российского экспорта, оказывающая влияние на решение глобальных проблем, таких как борьба с голодом и поддержка развивающихся стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития отрасли, экспортные перспективы и меры государственной поддержки производителей.
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