В Кремле раскрыли детали встречи Путина с крупнейшим представителем экономики

Песков: Путин встретится с главой ассоциации производителей удобрений Гурьевым
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Пескова, экспорт удобрений — это важная составляющая российского экспорта
По словам Пескова, экспорт удобрений — это важная составляющая российского экспорта Фото:

Главным публичным мероприятием дня президента России Владимира Путина станет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений, Андреем Гурьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Из открытого сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Этот сектор экономики был отмечен Песковым как один из крупнейших и стратегически важных для страны. Российские производители удобрений не только обеспечивают внутренние потребности агропромышленного комплекса, но и играют значительную роль на мировом рынке.

Песков подчеркнул, что экспорт удобрений — это важная составляющая российского экспорта, оказывающая влияние на решение глобальных проблем, таких как борьба с голодом и поддержка развивающихся стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития отрасли, экспортные перспективы и меры государственной поддержки производителей.

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Главным публичным мероприятием дня президента России Владимира Путина станет встреча с президентом Российской ассоциации производителей удобрений, Андреем Гурьевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Из открытого сегодня будет у президента встреча с тоже, как ни странно, президентом Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Этот сектор экономики был отмечен Песковым как один из крупнейших и стратегически важных для страны. Российские производители удобрений не только обеспечивают внутренние потребности агропромышленного комплекса, но и играют значительную роль на мировом рынке. Песков подчеркнул, что экспорт удобрений — это важная составляющая российского экспорта, оказывающая влияние на решение глобальных проблем, таких как борьба с голодом и поддержка развивающихся стран. В ходе встречи планируется обсудить вопросы развития отрасли, экспортные перспективы и меры государственной поддержки производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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