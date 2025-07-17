После взрыва дома в Нижнем Тагиле, где скончались 11 человек, возбудили новое дело

СК возбудил второе дело после гибели 11 человек при взрыве дома в Нижнем Тагиле

17 июля 2025 в 15:49 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 1 августа 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом СКР возбудил новое уголовное дело по факту гибели 11 человек после обрушения жилого дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. По его словам, силовики возбудили дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Сейчас оно бесфигурантное, но позже обвинение могут предъявить хозяйке одной из квартир, где произошел взрыв. Предположительно, в ее квартире было неисправное газовое оборудование», — сказал источник, близкий к следствию. Он отметил, что вероятной фигуранткой может стать женщина, у которой при обрушении дома скончалась 12-летняя дочь. «Ее ребенок вместе с другими детьми в момент происшествия были дома одни. К тому же оборудование должно быть исправным», — добавил собеседник агентства. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа 2024 года из-за взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 11 человек. После этого дом полностью снесли. Силовики возбудили дело по статье УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих безопасности» и задержали газовиков Александра Алимова, Александру Ерыкину и мастера Максима Гривского. По версии следствия, они якобы были последними, кто проверял пятиэтажку. Сами обвиняемые свою вину отрицают. Подробнее о громком происшествии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СКР возбудил новое уголовное дело по факту гибели 11 человек после обрушения жилого дома на ул. Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. По его словам, силовики возбудили дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». «Сейчас оно бесфигурантное, но позже обвинение могут предъявить хозяйке одной из квартир, где произошел взрыв. Предположительно, в ее квартире было неисправное газовое оборудование», — сказал источник, близкий к следствию. Он отметил, что вероятной фигуранткой может стать женщина, у которой при обрушении дома скончалась 12-летняя дочь. «Ее ребенок вместе с другими детьми в момент происшествия были дома одни. К тому же оборудование должно быть исправным», — добавил собеседник агентства. В свердловском СУ СК от комментариев по теме воздержались. Часть дома на Сибирской, 81 рухнула днем 1 августа 2024 года из-за взрыва бытового газа. В результате ЧП погибли 11 человек. После этого дом полностью снесли. Силовики возбудили дело по статье УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих безопасности» и задержали газовиков Александра Алимова, Александру Ерыкину и мастера Максима Гривского. По версии следствия, они якобы были последними, кто проверял пятиэтажку. Сами обвиняемые свою вину отрицают. Подробнее о громком происшествии, — в сюжете URA.RU.