Свердловчанин отдаст более 900 тысяч рублей за отказ служить по контракту

Житель Камышлова (Свердловская область) по требованию суда вернет государству более 900 тысяч рублей за отказ подписывать контракт с Минобороны после обучения по программе военной подготовки в учебном центре при УрФУ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.
«Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский райсуд к 28-летнему гражданину с иском о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на его военную подготовку», — пояснили там. Суд взыскал с ответчика 929912 рублей в бюджет государства и госпошлину в 23598 рублей.
Дело в том, что в 2017 году мужчина заключил договор с Минобороны об обучении в течение пяти лет и трех месяцев, после которого он должен был отправиться на службу по контракту. Однако в 2022-м после учебы он отказался идти служить, его отчислили.
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