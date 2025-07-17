Свердловчанин отдаст более 900 тысяч рублей за отказ служить по контракту

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Мужчина должен был отправиться на службу по завершении учебы
Мужчина должен был отправиться на службу по завершении учебы Фото:

Житель Камышлова (Свердловская область) по требованию суда вернет государству более 900 тысяч рублей за отказ подписывать контракт с Минобороны после обучения по программе военной подготовки в учебном центре при УрФУ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции.

«Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский райсуд к 28-летнему гражданину с иском о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на его военную подготовку», — пояснили там. Суд взыскал с ответчика 929912 рублей в бюджет государства и госпошлину в 23598 рублей.

Дело в том, что в 2017 году мужчина заключил договор с Минобороны об обучении в течение пяти лет и трех месяцев, после которого он должен был отправиться на службу по контракту. Однако в 2022-м после учебы он отказался идти служить, его отчислили.

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Житель Камышлова (Свердловская область) по требованию суда вернет государству более 900 тысяч рублей за отказ подписывать контракт с Минобороны после обучения по программе военной подготовки в учебном центре при УрФУ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе инстанции. «Военный прокурор Екатеринбургского гарнизона обратился в Камышловский райсуд к 28-летнему гражданину с иском о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на его военную подготовку», — пояснили там. Суд взыскал с ответчика 929912 рублей в бюджет государства и госпошлину в 23598 рублей. Дело в том, что в 2017 году мужчина заключил договор с Минобороны об обучении в течение пяти лет и трех месяцев, после которого он должен был отправиться на службу по контракту. Однако в 2022-м после учебы он отказался идти служить, его отчислили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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