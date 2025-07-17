Скончался режиссер Юрий Кара: история человека, который шел за мечтой вопреки всему

Сегодня, 17 июля стало известно, что ушел из жизни Юрий Кара — советский и российский режиссер, прославившийся фильмами с литературной основой. С самого начала карьеры он поднимал темы, о которых другие предпочитали молчать, и именно за это завоевал статус культового кинематографиста.
«Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара... В Ялте. Внезапно. Светлая память», — написала в Telegram журналистка Наталья Боброва. Она отметила, что работала с ним во время съемок картины «Мастер и Маргарита».
«Мы надеялись на лучшее»: дочь Кары назвала его смерть неожиданностью
Смерть российского режиссера Юрия Кары стала полной неожиданностью для семьи. Об этом сообщила его дочь Юлия.
«Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — сказала Юлия Кара 360.ru. Она рассказала, что отец отправился в Крым вместе с родными специально для восстановления здоровья после тяжелого инфаркта, перенесенного в феврале этого года.
По словам дочери режиссера, несмотря на состояние здоровья, Юрий Кара сохранял активность и продолжал трудиться над новыми творческими замыслами. Вскоре до своей кончины он завершил работу над сценарием очередного фильма. Юлия уточнила, что сейчас оформляет соответствующие документы в ялтинском морге. Родственники намерены перевезти тело режиссера в Москву в ночь на пятницу, 18 июля, чтобы организовать похороны на его малой родине.
Его картины получили признание не только в России, но и за рубежом — их отмечали на престижных кинофестивалях. URA.RU рассказывает о жизненном пути режиссера, подарившем российскому зрителю массу интересных и сильных фильмов.
Детство и юность
Юрий Викторович Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино (ныне Донецк). Отец — кандидат физико-математических наук и инженер, мать — школьная учительница. С детства Юра проявлял склонность к точным наукам, но уже школьником увлекся литературой: прочитал «Мастера и Маргариту», в 14 лет впервые побывал в театре и навсегда влюбился в искусство.
Учился в физико?математической школе, где стал отличником, победителем областной олимпиады в 12 лет и даже выступал с собственной лекцией. В 1972 году он поступил в Московский институт стали и сплавов (МИСиС) на физико?химический факультет. Был одним из лучших студентов, получал повышенную стипендию и успевал руководить институтским вокально?инструментальным ансамблем.
Учеба и путь в кино
После института в 1978 году Кара два года работал инженером-радиофизиком и защитил кандидатскую диссертацию — формально шел по стопам родителей . Но его всегда тянуло к искусству. В 1982 году он поступил в ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой — пройдя жесткий конкурс и заняв место, оставшееся после одного из фаворитов. Во время учебы Юрий снял короткометражку «Скамейка» (1986), вдохновленную сценой в троллейбусе, а дипломную работу — драму «Завтра была война» (1987), по мотивам Бориса Васильева — фильм вышел в продажу в 48 стран. Став выпускником ВГИКа в 1987 году, он сразу привлек внимание: культовый статус принесли фильмы «Бароны преступного мира» (1988) и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1990), где он с остротой поднимал сложные исторические и моральные темы.
Творческая карьера
В 1994 году Кара приступает к экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова — фильм создавался почти 20 лет, с огромным бюджетом и знаменитыми актерами, но провалился из ?за разногласий с продюсерами; премьера состоялась лишь 7 апреля 2011 года. Саундтрек Альфреда Шнитке вышел раньше и получил признание отдельно. Другие крупные проекты: «Королев» (2007), где столкнулся с препятствием — Роскосмос запретил реальный полёт актёра Владимиром Стекловым, фильм выходил с задержкой ; «Репортеры» (2008), «Гамлет. XXI век» (2010) — современная переработка шекспировской трагедии . Кара отмечен на российских и международных кинофестивалях — обладатель множества призов.
Личная жизнь и позиция
Семейной информации немного. Известно, что Кара родился и вырос в культурной атмосфере Донецка, сохраняя связь с родным городом. В 2014 году он подписал письмо в поддержку официального признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Внезапная смерть
По информации Shot, Юрий Кара скончался от инфаркта. Близкие вызвали бригаду скорой помощи. Режиссера экстренно госпитализировали, но он скончался в реанимации. Родственники рассказали, что у Юрия Кары было слабое сердце. Первый инфаркт случился два года назад, а после — в феврале 2025 года. Сейчас тело Кары находится в ялтинском морге. Родственники режиссера готовят его к транспортировке в Москву.
Похороны и прощание с легендарным режиссером
Похоронная церемония народного деятеля искусств Российской Федерации, режиссера и сценариста Юрия Кары, скончавшегося на 71-м году жизни, ориентировочно запланирована на 22 июля и пройдет на Троекуровском кладбище. Данную информацию ТАСС предоставил организационный секретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин.
«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22. Предварительно, они пройдут на Троекуровском кладбище», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что режиссера не стало в ночь на 17 июля.
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