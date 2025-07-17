MWM: кадры МО России подтвердили уничтожение ЗРК С-300ПС ВСУ под Одессой

Министерство обороны России опубликовало видео, подтверждающее уничтожение одной из последних украинских установок С-300ПС в районе села Гвардейское Одесской области точным ударом ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает издание Military Watch Magazine со ссылкой на материалы МО РФ.
«Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считанных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса 'Искандер-М'», — говорится в материале. Там также сказано, что уничтоженное вооружение относится к числу немногих оставшихся у ВСУ комплексов советского производства.
По данным MWM, Украина фактически лишена возможности восполнять утраченные советские системы ПВО из-за исчерпания подобных запасов у западных стран. Кроме того, поставленные Киеву ЗРК Patriot также подверглись ударам российских ракет.
Ранее российские войска также нанесли ракетный удар комплексом «Искандер-М» по украинскому ЗРК С-300ПС в Полтавской области. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по позиции ЗРК, расположенной в районе Коптево. В результате были уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления, а также автомобильный транспорт и личный состав зенитных-ракетных расчетов ВСУ.
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