Морковь и маргарин резко подорожали в Свердловской области. Инфографика

Морковь подорожала на 9,63% в Свердловской области за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Килограмм моркови стал в среднем стоить 85,14 рубля
Килограмм моркови стал в среднем стоить 85,14 рубля Фото:

Морковь, репчатый лук, маргарин, печенье и другие товары подорожали в Свердловской области в период с 16 июня по 14 июля. Актуальные данные об изменениях цен опубликовал Свердловскстат. Детальнее — в инфографике URA.RU.

Средняя стоимость моркови повысилась до 85,14 рубля за килограмм (+9,63%), маргарин можно было купить за 289,23 рубля в среднем (+6,47%). Печенье стало стоить 291,31 рубля в среднем (+4,14%).

Выросли цены и на крупы: гречка стала стоить 102,39 рубля вместо 98,64 рубля (+3,80%) за килограмм в среднем. Рис продавали за 161,84 рубля в среднем (+2,78%). Яблоки за вышеуказанный период подорожали на 3,18%, сливочное масло — на 2,04%, творог — на 0,95%.

Что касается снижения цен, то заметнее всего подешевели куриные яйца. Десяток продавали за 84,97 рубля в среднем (-4,98%). Также за месяц цена снизилась на полукопченую и копченую колбасу, молоко, капусту, бананы.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Морковь, репчатый лук, маргарин, печенье и другие товары подорожали в Свердловской области в период с 16 июня по 14 июля. Актуальные данные об изменениях цен опубликовал Свердловскстат. Детальнее — в инфографике URA.RU. Средняя стоимость моркови повысилась до 85,14 рубля за килограмм (+9,63%), маргарин можно было купить за 289,23 рубля в среднем (+6,47%). Печенье стало стоить 291,31 рубля в среднем (+4,14%). Выросли цены и на крупы: гречка стала стоить 102,39 рубля вместо 98,64 рубля (+3,80%) за килограмм в среднем. Рис продавали за 161,84 рубля в среднем (+2,78%). Яблоки за вышеуказанный период подорожали на 3,18%, сливочное масло — на 2,04%, творог — на 0,95%. Что касается снижения цен, то заметнее всего подешевели куриные яйца. Десяток продавали за 84,97 рубля в среднем (-4,98%). Также за месяц цена снизилась на полукопченую и копченую колбасу, молоко, капусту, бананы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...