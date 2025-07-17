Морковь, репчатый лук, маргарин, печенье и другие товары подорожали в Свердловской области в период с 16 июня по 14 июля. Актуальные данные об изменениях цен опубликовал Свердловскстат. Детальнее — в инфографике URA.RU.
Средняя стоимость моркови повысилась до 85,14 рубля за килограмм (+9,63%), маргарин можно было купить за 289,23 рубля в среднем (+6,47%). Печенье стало стоить 291,31 рубля в среднем (+4,14%).
Выросли цены и на крупы: гречка стала стоить 102,39 рубля вместо 98,64 рубля (+3,80%) за килограмм в среднем. Рис продавали за 161,84 рубля в среднем (+2,78%). Яблоки за вышеуказанный период подорожали на 3,18%, сливочное масло — на 2,04%, творог — на 0,95%.
Что касается снижения цен, то заметнее всего подешевели куриные яйца. Десяток продавали за 84,97 рубля в среднем (-4,98%). Также за месяц цена снизилась на полукопченую и копченую колбасу, молоко, капусту, бананы.
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