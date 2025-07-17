Огонь охватил многоэтажку в Москве. Фото, видео

В Северном Чертаново загорелся дом
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Из окна горящей квартиры валит густой черный дым
Из окна горящей квартиры валит густой черный дым Фото:

В микрорайоне Северное Чертаново в Москве загорелся многоэтажный дом. Очевидцы сообщают, что пламя охватило верхние этажи многоквартирника. 

«Огонь переходит на соседнюю квартиру. Пожарные никак заехать не могут, видимо. все вокруг ездят», — пишут очевидцы в социальных сетях. Там же они делятся видео и фото с места ЧП.

В пресс-службе столичного МЧС подтвердили информацию о возгорании. По данным ведомства, пожар произошел по адресу: Северное Чертаново, дом 5, корпус А. После прибытия пожарно-спасательных служб было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир жилого дома, состоящего из 22 этажей.

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В микрорайоне Северное Чертаново в Москве загорелся многоэтажный дом. Очевидцы сообщают, что пламя охватило верхние этажи многоквартирника.  «Огонь переходит на соседнюю квартиру. Пожарные никак заехать не могут, видимо. все вокруг ездят», — пишут очевидцы в социальных сетях. Там же они делятся видео и фото с места ЧП. В пресс-службе столичного МЧС подтвердили информацию о возгорании. По данным ведомства, пожар произошел по адресу: Северное Чертаново, дом 5, корпус А. После прибытия пожарно-спасательных служб было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир жилого дома, состоящего из 22 этажей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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