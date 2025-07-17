Свердловчане будут выбирать нового губернатора под камерами

На выборах свердловского губернатора будет идти видеонаблюдение в пяти городах
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Видеонаблюдение применялось в 2024 году на выборах президента РФ
Видеонаблюдение применялось в 2024 году на выборах президента РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

На выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября, будет применена видеофиксация или видеонаблюдение (в пяти городах), а также использованы технические средства подсчета голосов — комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), как было при избрании в 2024 году президента РФ. Проекты были поддержаны на заседании свердловского избиркома, сообщает корреспондент URA.RU.

Видеонаблюдение либо видеофиксация применяется в обязательном порядке при проведении многодневного голосования (два или три дня). Так как это является документальным подтверждением, что все проходит правильно. Наблюдение будет идти непрерывно в дневное и ночное время. Первый вариант будет использоваться на крупных избирательных участках. На выборах свердловского губернатора видеонаблюдение будет идти в 250-ти участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и Пышмы. Это порядка 540 тысяч избирателей. На остальных участках — на 2171-м — будет использоваться система видеофиксации.

«Видеофиксация не будет проводиться на участках оборудованных в воинских частях [девять территорий], и в СИЗО, где это невозможно по условиям режима. Ну, и также в тех случаях, когда видеофиксация нарушает иную установленную законом тайну», — рассказал в ходе заседания секретарь свердловского избиркома Игорь Буртов.

КОИБ установят только в Екатеринбурге
КОИБ установят только в Екатеринбурге
Фото:

На выборах также будут использоваться 500 из 501 КОИБ. Но только в Екатеринбурге, их распределят по разным районам. Один комплекс оставят в резерве. Также было в 2024 году на выборах президента, но в Екатеринбурге на 575 участках установили 502 КОИБ.

В 14-ти участках семи муниципальных образованиях региона — Березовский, Нижний Тагил, Ревда, Туринск, Реж, Серов и Екатеринбург будут особые условия для инвалидов по зрению.

«В целях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами по зрению, на всех постоянных и временных избирательных участках предполагается использовать аудиоформат избирательного бюллетеня. Также избиратели всегда могут воспользоваться помощью другого избирателя, добровольца или проголосовать на дому», — добавила член комиссии Анна Абсалямова.

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На выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября, будет применена видеофиксация или видеонаблюдение (в пяти городах), а также использованы технические средства подсчета голосов — комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), как было при избрании в 2024 году президента РФ. Проекты были поддержаны на заседании свердловского избиркома, сообщает корреспондент URA.RU. Видеонаблюдение либо видеофиксация применяется в обязательном порядке при проведении многодневного голосования (два или три дня). Так как это является документальным подтверждением, что все проходит правильно. Наблюдение будет идти непрерывно в дневное и ночное время. Первый вариант будет использоваться на крупных избирательных участках. На выборах свердловского губернатора видеонаблюдение будет идти в 250-ти участках Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского и Пышмы. Это порядка 540 тысяч избирателей. На остальных участках — на 2171-м — будет использоваться система видеофиксации. «Видеофиксация не будет проводиться на участках оборудованных в воинских частях [девять территорий], и в СИЗО, где это невозможно по условиям режима. Ну, и также в тех случаях, когда видеофиксация нарушает иную установленную законом тайну», — рассказал в ходе заседания секретарь свердловского избиркома Игорь Буртов. На выборах также будут использоваться 500 из 501 КОИБ. Но только в Екатеринбурге, их распределят по разным районам. Один комплекс оставят в резерве. Также было в 2024 году на выборах президента, но в Екатеринбурге на 575 участках установили 502 КОИБ. В 14-ти участках семи муниципальных образованиях региона — Березовский, Нижний Тагил, Ревда, Туринск, Реж, Серов и Екатеринбург будут особые условия для инвалидов по зрению. «В целях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами по зрению, на всех постоянных и временных избирательных участках предполагается использовать аудиоформат избирательного бюллетеня. Также избиратели всегда могут воспользоваться помощью другого избирателя, добровольца или проголосовать на дому», — добавила член комиссии Анна Абсалямова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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