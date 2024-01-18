Екатеринбургу дали преимущество перед другими свердловскими городами на выборах

Екатеринбург получит полтысячи «электронных урн» на выборы президента

18 января 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

КОИБ в Свердловской области будут только на участках в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургским избиркомам будет проще, чем комиссиям в других городах, считать голоса на президентских выборах 15—17 марта. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Свердловской области разместят только на участках в столице. Всего облизбирком установит 502 комплекса (при 575 участках), это на 200 меньше, чем на выборах президента в 2018 году, но, уточнили URA.RU в комиссии, соответствует среднему российскому показателю. «Для Свердловской области [предусмотрено] 502 комплекса, то есть все имеющиеся в нашем распоряжении. В целях оптимизация использования КОИБы планируется применять только в Екатеринбурге», — отметил на заседании облизбиркома секретарь комиссии Игорь Буртов. Председатель Елена Клименко пояснила — использование урн для голосования только в Екатеринбурге будет «целесообразнее». Комплексы планируется равномерно распределить между районами, причем в пределах одной ТИК (территориальная избирательная комиссия, — прим. URA.RU) будет применяться только один тип комплекса. Более новые «КОИБ — 2017» — в Железнодорожном, Орджоникидзевском, Академическом районах, в остальных используют «КОИБ — 2010». Вся техника — в хорошем состоянии. Те КОИБ (преимущественно 2010 года), по которым были вопросы, списали еще в 2021 году, добавила Клименко. «С учетом того, что в Екатеринбурге 575 постоянных избирательных участков, обеспеченность КОИБ составит порядка 87%. Это средний показатель по России», — пояснила собеседница. В Свердловской области к выборам приурочили викторину в честь 90-летия региона с розыгрышем квартир и машин — для повышения явки. Она должна быть не меньше 70%, сообщали источники агентства со ссылкой на вводные из администрации президента РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургским избиркомам будет проще, чем комиссиям в других городах, считать голоса на президентских выборах 15—17 марта. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Свердловской области разместят только на участках в столице. Всего облизбирком установит 502 комплекса (при 575 участках), это на 200 меньше, чем на выборах президента в 2018 году, но, уточнили URA.RU в комиссии, соответствует среднему российскому показателю. «Для Свердловской области [предусмотрено] 502 комплекса, то есть все имеющиеся в нашем распоряжении. В целях оптимизация использования КОИБы планируется применять только в Екатеринбурге», — отметил на заседании облизбиркома секретарь комиссии Игорь Буртов. Председатель Елена Клименко пояснила — использование урн для голосования только в Екатеринбурге будет «целесообразнее». Комплексы планируется равномерно распределить между районами, причем в пределах одной ТИК (территориальная избирательная комиссия, — прим. URA.RU) будет применяться только один тип комплекса. Более новые «КОИБ — 2017» — в Железнодорожном, Орджоникидзевском, Академическом районах, в остальных используют «КОИБ — 2010». Вся техника — в хорошем состоянии. Те КОИБ (преимущественно 2010 года), по которым были вопросы, списали еще в 2021 году, добавила Клименко. «С учетом того, что в Екатеринбурге 575 постоянных избирательных участков, обеспеченность КОИБ составит порядка 87%. Это средний показатель по России», — пояснила собеседница. В Свердловской области к выборам приурочили викторину в честь 90-летия региона с розыгрышем квартир и машин — для повышения явки. Она должна быть не меньше 70%, сообщали источники агентства со ссылкой на вводные из администрации президента РФ.