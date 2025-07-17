Из-за серьезной аварии на тюменской трассе ограничили движение

В Ишимском районе произошло серьезное ДТП
На 309-м километре федеральной трассы Р-402 в Ишимском районе Тюменской области из-за ДТП введено реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск».
«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 309 (Ишимский район) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение ! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в публикации.
Об отмене временных ограничений объявят отдельно. Узнать дополнительную информацию можно по номеру телефона 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!