Из-за серьезной аварии на тюменской трассе ограничили движение

На трассе Тюмень — Омск ввели реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ишимском районе произошло серьезное ДТП
В Ишимском районе произошло серьезное ДТП Фото:

На 309-м километре федеральной трассы Р-402 в Ишимском районе Тюменской области из-за ДТП введено реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск».

«ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 309 (Ишимский район) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение ! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в публикации.

Об отмене временных ограничений объявят отдельно. Узнать дополнительную информацию можно по номеру телефона 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 309-м километре федеральной трассы Р-402 в Ишимском районе Тюменской области из-за ДТП введено реверсивное движение. Об этом сообщает telegram-канал «Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск». «ФКУ „Уралуправтодор“ информирует: Внимание! На автодороге Р-402 км 309 (Ишимский район) произошло ДТП! Организовано реверсивное движение ! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — указано в публикации. Об отмене временных ограничений объявят отдельно. Узнать дополнительную информацию можно по номеру телефона 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...