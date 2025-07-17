Россия ответила США на санкции, затронувшие проекты СПГ

Власти снизят влияние санкций США на производство сжиженного природного газа России. На заседании правительства 17 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 730 млн рублей на строительство комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ. Как объяснили эксперты URA.RU, благодаря этим средствам можно построить завод на отечественном оборудовании и за счет него нарастить объемы производства топлива.
В начале заседания Мишустин сообщил о решении правительства, которое должно стимулировать развитие серийных производств товаров, не имеющих отечественных аналогов. «Для этого мы расширили перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций», — сообщил премьер.
Такое решение правительства, по словам Мишустина, позволит привлечь частные инвестиции в эти приоритетные сферы и поможет освоить выпуск критически значимой для нашей страны продукции. «В том числе наукоемкого оборудования. Например, устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и томографов», — добавил он.
Глава правительства акцентировал внимание на мерах стимулирования отечественной промышленности, а именно сферы производства оборудования для топливно-энергетического сектора.
«[В связи с этим] выделим около 730 млн рублей на поддержку строительства в России комплекса по выпуску крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ). Средства позволят возвести необходимую инженерную инфраструктуру — сети электроснабжения и главную подстанцию», — рассказал Мишустин.
Такое финансирование не только обеспечит спрос производителей на СПГ, считает премьер, но и поможет достичь технологического суверенитета, продолжить диверсификацию поставок российского газа на международные рынки.
Производство устройств для сжатия больших объемов газа, его наращивание за счет государственных вложений, не только слабит влияние иностранных компаний на наш энергетический сектор, а расширит экспорт российского СПГ, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Тем более, что за первые пять месяцев 2025 года поставки этого ресурса из РФ сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 13,2 млн тонн, рассказали аналитики одного из крупнейших в мире международных агентств новостей. Основная причина — санкции против ряда российских СПГ-проектов, которые ввели США, добавили они.
«Мы умеем строить мало- и среднетоннажные заводы по производству агрегатов СПГ, но крупнотоннажные — нет, потому что мы не имеем для этого собственного оборудования. В частности, нам нужны отечественные криогенные установки, с помощью которых можно охладить газ до минус 162 градусов по Цельсию.
Если нам удастся нарастить мощности для изготовления этих устройств без иностранного оборудования, то в будущем добьемся технологической независимости в этом деле, увеличим объем производства СПГ и экспорт. Поверьте, нам есть куда стремиться: на данный момент в РФ всего два завода по производству устройств сжатия больших объемов газа: это «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», использующие зарубежное оборудование», — отметил Юшков.
К тому же у России есть выгодные направления для экспорта СПГ, и на данный момент это не Европа. Так, в марте 2024 года страны Евросоюза девятый месяц подряд снизили импорт СПГ, — тогда его объем сократился на 20%, то есть до 9,14 млн тонн, отмечено в докладе Форума стран-экспортеров газа. Основные причины: сокращение потребления газа и большие объемы энергоресурса в подземных хранилищах.
«В плане экспорта СПГ Россия, вероятно, будет ориентироваться на азиатские страны, в частности, на Китай, которому не нравятся торговые войны, развернутые США.
(Из-за этого Пекин уже приостановил в апреле закупки американского СПГ у Вашингтона — прим. ред.) В Поднебесной немало заказчиков, которым может понадобиться наш сжиженный газ», — сказал Юшков.
Финансирование проектов топливно-энергетического сектора впоследствии может стимулировать развитие технологий не только производства, но и доставки СПГ. В частности, это касается создания собственных танкеров, которые перевозят его в другие страны, сообщил политолог Марат Баширов.
«Вероятно, что крупнотоннажные компрессорные агрегаты СПГ, которые будут выпускать на производстве, адаптируют и под судна, перевозящие это сырье. Ведь они могут быть экономически выгоднее, чем прокладка трубопроводов — сложных коммуникаций. Для снижения влияния санкций, необходимо импортозамещать иностранные танкеры, которых у нас сейчас немало, например, южнокорейских», — резюмировал Баширов.
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