В прицепе может находиться взрывчатое устройство (архивное фото)
В Екатеринбурге силовики оцепили периметр ТЦ «Мегаполис». На парковке обнаружен прицеп, который может быть заминирован. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Сейчас ТЦ „Мегаполис“ обнесли лентами и никого не пускают. Есть версия о том, что прицеп может быть заминирован. А на месте дежурят сотрудники Росгвардии», — передает собеседник агенства.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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