17 июля 2025

В Екатеринбурге оцепили популярный торговый центр. Фото

В Екатеринбурге оцепили торговый центр «Мегаполис»
© Служба новостей «URA.RU»
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В прицепе может находиться взрывчатое устройство (архивное фото)
В прицепе может находиться взрывчатое устройство (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики оцепили периметр ТЦ «Мегаполис». На парковке обнаружен прицеп, который может быть заминирован. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Сейчас ТЦ „Мегаполис“ обнесли лентами и никого не пускают. Есть версия о том, что прицеп может быть заминирован. А на месте дежурят сотрудники Росгвардии», — передает собеседник агенства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге силовики оцепили периметр ТЦ «Мегаполис». На парковке обнаружен прицеп, который может быть заминирован. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Сейчас ТЦ „Мегаполис“ обнесли лентами и никого не пускают. Есть версия о том, что прицеп может быть заминирован. А на месте дежурят сотрудники Росгвардии», — передает собеседник агенства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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