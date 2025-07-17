Спикер Заксобрания озвучил главную ошибку челябинских молодоженов

Решение молодых челябинцев после свадьбы переносить появление ребенка на дальнюю перспективу является ошибкой. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер после визита президента Владимира Путина в Магнитогорск, где глава государства посоветовал не откладывать рождение детей из-за отсутствия жилья.
«Президент даже не дал договорить молодому человеку, и сказал то, чему хочется аплодировать в буквальном смысле стоя. Я также считаю, что жилье не должно быть препятствием для рождения детей. Да и никогда таковым не было! Это тоже навязанный нам извне стереотип. Именно семья, именно дети являются стимулом для работы, учебы и достижения целей», — отметил Гербер.
Спикер отметил, что региональные власти продолжают развивать меры поддержки молодых семей. В Челябинской области действует программа студенческого капитала для родителей, обучающихся в вузах и колледжах, сумма выплаты уже превышает один миллион рублей. Руководитель призвал работодателей внедрять на предприятиях программы по поддержке рождаемости и подчеркнул, что забота о демографическом будущем страны — общая задача.
Как сообщало URA.RU ранее, один из работников ММК обратился к президенту с просьбой разрешить молодым парам получать льготную ипотеку до рождения первого ребенка. В ответ на это президент с улыбкой назвал собеседника хитрюгой.
Ранее глава государства подчеркнул, что в России создана единая система поддержки семей от беременности до достижения ребенком 17 лет, но текущие меры все еще недостаточны для решения демографической проблемы. Путин отметил, что первый ребенок у российских женщин появляется в среднем в 28–29 лет, что снижает шансы на рождение второго и третьего ребенка из-за нехватки сил.
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