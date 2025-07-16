Путин поставил диагноз мерам поддержки рождаемости

Путин: существующих мер поддержки рождаемости в России недостаточно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что нужны новые меры поддержки рождаемости в РФ
Путин заявил, что нужны новые меры поддержки рождаемости в РФ Фото:

Существующие меры поддержки рождаемости в России недостаточны для решения демографической проблемы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин

«Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», — заявил Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин подчеркнул, что в детях — самое большое счастье и смысл жизни людей.

Глава государства отметил, что первый ребенок у россиянок появляется в среднем в 28–29 лет, из-за чего на второго и третьего часто не хватает сил. Путин подчеркнул, что в России создана единая система поддержки семей — от беременности до достижения ребенком 17 лет. Однако, по его мнению, необходимы дополнительные шаги для стимулирования рождаемости.

Владимир Путин 16 июля совершил рабочий визит в Магнитогорск. В рамках поездки президент намерен побывать на Магнитогорском металлургическом комбинате и пообщаться с работниками завода. Помимо этого, в программе главы государства запланированы переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также ознакомление с парком «Притяжение», созданным при содействии ММК.

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Существующие меры поддержки рождаемости в России недостаточны для решения демографической проблемы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.  «Хотя, конечно, если уж сказать честно, по-серьезному, то нужно признать: тех мер поддержки, которые сейчас заработали, все равно, я полагаю, что и этого недостаточно», — заявил Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината. Его слова передает корреспондент URA.RU. Путин подчеркнул, что в детях — самое большое счастье и смысл жизни людей. Глава государства отметил, что первый ребенок у россиянок появляется в среднем в 28–29 лет, из-за чего на второго и третьего часто не хватает сил. Путин подчеркнул, что в России создана единая система поддержки семей — от беременности до достижения ребенком 17 лет. Однако, по его мнению, необходимы дополнительные шаги для стимулирования рождаемости. Владимир Путин 16 июля совершил рабочий визит в Магнитогорск. В рамках поездки президент намерен побывать на Магнитогорском металлургическом комбинате и пообщаться с работниками завода. Помимо этого, в программе главы государства запланированы переговоры с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, а также ознакомление с парком «Притяжение», созданным при содействии ММК.
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