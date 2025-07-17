США уничтожат 500 тонн печенья для голодающих детей из Пакистана и Афганистана из-за истечения срока годности. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Если у чего-то заканчивается срок годности, мы это выбрасываем. Это вопрос безопасности. <…> Из 1 миллиона тонн еды, которую доставляют США по всему миру, 500 тонн высокоуглеводного печенья было уничтожено после истечения срока годности», — передает слова Брюс издание Atlantic.
По словам представителя Госдепа, в разных странах мира организованы склады, где на случай чрезвычайных ситуаций хранятся запасы продовольствия. Высокоуглеводное печенье, предназначавшееся для детей, размещалось на одном из таких складов в Дубае и не было востребовано до истечения срока хранения. Брюс добавила, что США ежегодно отправляют за рубеж порядка миллиона тонн гуманитарных продуктов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, черноморская инициатива, начавшая действовать в 2022 году, предусматривала не только вывоз украинского зерна через порты Черного моря, но и восстановление поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Тем не менее, Европа не выполнила взятые на себя обязательства: основная доля украинского зерна была отправлена в европейские страны, в то время как меры по обеспечению экспорта российских товаров не были реализованы.
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