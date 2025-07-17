17 июля 2025

Медведь напал на туристку на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристка из Саратова пострадала от нападения медведя на Камчатке
Туристка из Саратова пострадала от нападения медведя на Камчатке Фото:

На Камчатке в районе Мутновской сопки медведь атаковал туристку из Саратова. Пострадавшую доставили в больницу, где она перенесла срочную операцию. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев.

«В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС. Немедленно выехала скорая, которая доставила женщину в медицинское учреждение, где ее прооперировали. Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована», — рассказал Лебедев агентству ТАСС. Сейчас женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Ее состояние уточняется.

Ранее в июле схожий инцидент произошел в Карачаево-Черкесии, где туристка из Санкт-Петербурга получила травмы при падении на перевале Караджаш и также не была зарегистрирована в МЧС. Спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам. 

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На Камчатке в районе Мутновской сопки медведь атаковал туристку из Саратова. Пострадавшую доставили в больницу, где она перенесла срочную операцию. Об этом сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев. «В полночь нам сообщили о том, что медведь напал на туристку из Саратова в районе Мутновской ГеоЭС. Первую медицинскую помощь пострадавшей оказал медик на ГеоЭС. Немедленно выехала скорая, которая доставила женщину в медицинское учреждение, где ее прооперировали. Охотоведы начинают осмотр территории для поиска медведя. Туристическая группа не была зарегистрирована», — рассказал Лебедев агентству ТАСС. Сейчас женщина находится в реанимации Елизовской районной больницы. Ее состояние уточняется. Ранее в июле схожий инцидент произошел в Карачаево-Черкесии, где туристка из Санкт-Петербурга получила травмы при падении на перевале Караджаш и также не была зарегистрирована в МЧС. Спасатели оказали ей первую помощь и передали врачам. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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