Туристка сорвалась со снежника в Карачаево-Черкесии. Видео

Спасатели эвакуировали с перевала Караджаш пострадавшую туристку
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МЧС спустили раненую туристку с перевала Караджаш в Карачаево-Черкессии
МЧС спустили раненую туристку с перевала Караджаш в Карачаево-Черкессии Фото:

Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева оказали помощь травмированной туристке из Санкт-Петербурга, которая упала со снежника на перевале Караджаш. Инцидент произошел во время ее похода, женщину передали врачам.

«Спасатели МЧС России оказали помощь туристке в Карачаево-Черкесии», — сообщает МЧС России в  telegram-канале. По информации ведомства, туристка, являющаяся жительницей Санкт-Петербурга, находилась в компании своего супруга. Они совершали переход от озера Краторное к озеру Сапожок, однако не проходили регистрацию в подразделениях МЧС России.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую помощь и обеспечили безопасный спуск в поселок Архыз. После этого женщину передали врачам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

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Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева оказали помощь травмированной туристке из Санкт-Петербурга, которая упала со снежника на перевале Караджаш. Инцидент произошел во время ее похода, женщину передали врачам. «Спасатели МЧС России оказали помощь туристке в Карачаево-Черкесии», — сообщает МЧС России в  telegram-канале. По информации ведомства, туристка, являющаяся жительницей Санкт-Петербурга, находилась в компании своего супруга. Они совершали переход от озера Краторное к озеру Сапожок, однако не проходили регистрацию в подразделениях МЧС России. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую помощь и обеспечили безопасный спуск в поселок Архыз. После этого женщину передали врачам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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