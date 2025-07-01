Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.М. Дзераева оказали помощь травмированной туристке из Санкт-Петербурга, которая упала со снежника на перевале Караджаш. Инцидент произошел во время ее похода, женщину передали врачам.
«Спасатели МЧС России оказали помощь туристке в Карачаево-Черкесии», — сообщает МЧС России в telegram-канале. По информации ведомства, туристка, являющаяся жительницей Санкт-Петербурга, находилась в компании своего супруга. Они совершали переход от озера Краторное к озеру Сапожок, однако не проходили регистрацию в подразделениях МЧС России.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали пострадавшей первую помощь и обеспечили безопасный спуск в поселок Архыз. После этого женщину передали врачам для дальнейшего обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
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