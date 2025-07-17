17 июля 2025

Аэропорт Внуково приостановил работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Внуково закрыли
Аэропорт Внуково закрыли Фото:

Московский аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что необходимо для безопасности полетов воздушных судов.

Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимали меры для поддержания безопасности.

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Московский аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что необходимо для безопасности полетов воздушных судов. Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимали меры для поддержания безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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