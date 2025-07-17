Аэропорт Внуково закрыли
Московский аэропорт Внуково приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что необходимо для безопасности полетов воздушных судов.
Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Отмечается, что экипажи самолетов, диспетчерские службы и персонал аэропорта принимали меры для поддержания безопасности.
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