Россию атаковали БПЛА: куда летят украинские дроны. Онлайн-трансляция

Дроны атакуют Воронеж, Москву, Зеленоград
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ВСУ запускают дроны в сторону Москвы
ВСУ запускают дроны в сторону Москвы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в течение менее чем четырех часов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация временно приостановила отправление и прием рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако спустя 11 минут ограничения были отменены. Жители Зеленограда и Орла сообщили о серии громких звуков, схожих с взрывами — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.

05:16 БПЛА «Лютый» заметили жители подмосковного Дмитрова. Очевидцы видели минимум два дрона, пишет Mash.

05:10 Еще один украинский дрон, летит в подмосковные Дубны. Об этом сообщает «ЧП „Дмитров“ в своем telegram-канале.

05:06 Жители Дмитрова заметили беспилотник в небе над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва».

05:01 Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

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В ночь на 18 июля на подлете к Москве было уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в течение менее чем четырех часов. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин. Росавиация временно приостановила отправление и прием рейсов в аэропортах Домодедово и Жуковский, однако спустя 11 минут ограничения были отменены. Жители Зеленограда и Орла сообщили о серии громких звуков, схожих с взрывами — по предварительным данным, причиной стала работа российской системы противовоздушной обороны, которая сбила украинские беспилотники. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU. 05:16 БПЛА «Лютый» заметили жители подмосковного Дмитрова. Очевидцы видели минимум два дрона, пишет Mash. 05:10 Еще один украинский дрон, летит в подмосковные Дубны. Об этом сообщает «ЧП „Дмитров“ в своем telegram-канале. 05:06 Жители Дмитрова заметили беспилотник в небе над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, Москва». 05:01 Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над одним из районов Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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