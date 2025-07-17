С начала года в Перми демонтировали свыше 170 незаконных торговых объектов

За шесть месяцев текущего года в Перми были демонтированы более 170 самовольных строений. При этом больше всего незаконных нестационарных торговых объектов было демонтировано в Мотовилихинском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В Перми за первое полугодие 2025 года демонтировали более 170 незаконных нестационарных торговых объектов. 37 НТО было демонтировано в Мотовилихинском районе. На муниципальной территории ликвидирован один киоск, два павильона и одна палатка для уличной торговли, на частной — три киоска и 30 павильонов. В Свердловском районе демонтировали 33 объекта. Из них на муниципальной территории — два киоска и четыре лотка для уличной торговли, на частной — восемь киосков и 19 павильонов», — сказано на сайте администрации.
Отмечается, что в Перми утверждены правила размещения нестационарных торговых объектов, а также установлены единые требования к их внешнему виду, что способствует формированию единых стандартов для подобных сооружений. Во всех районах города ведется работа по выявлению незаконных объектов, при этом во внимание принимаются и обращения горожан.
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