17 июля 2025

С начала года в Перми демонтировали свыше 170 незаконных торговых объектов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего объектов ликвидировано в Мотовилихинском районе
Больше всего объектов ликвидировано в Мотовилихинском районе Фото:

За шесть месяцев текущего года в Перми были демонтированы более 170 самовольных строений. При этом больше всего незаконных нестационарных торговых объектов было демонтировано в Мотовилихинском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В Перми за первое полугодие 2025 года демонтировали более 170 незаконных нестационарных торговых объектов. 37 НТО было демонтировано в Мотовилихинском районе. На муниципальной территории ликвидирован один киоск, два павильона и одна палатка для уличной торговли, на частной — три киоска и 30 павильонов. В Свердловском районе демонтировали 33 объекта. Из них на муниципальной территории — два киоска и четыре лотка для уличной торговли, на частной — восемь киосков и 19 павильонов», — сказано на сайте администрации.

Отмечается, что в Перми утверждены правила размещения нестационарных торговых объектов, а также установлены единые требования к их внешнему виду, что способствует формированию единых стандартов для подобных сооружений. Во всех районах города ведется работа по выявлению незаконных объектов, при этом во внимание принимаются и обращения горожан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За шесть месяцев текущего года в Перми были демонтированы более 170 самовольных строений. При этом больше всего незаконных нестационарных торговых объектов было демонтировано в Мотовилихинском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В Перми за первое полугодие 2025 года демонтировали более 170 незаконных нестационарных торговых объектов. 37 НТО было демонтировано в Мотовилихинском районе. На муниципальной территории ликвидирован один киоск, два павильона и одна палатка для уличной торговли, на частной — три киоска и 30 павильонов. В Свердловском районе демонтировали 33 объекта. Из них на муниципальной территории — два киоска и четыре лотка для уличной торговли, на частной — восемь киосков и 19 павильонов», — сказано на сайте администрации. Отмечается, что в Перми утверждены правила размещения нестационарных торговых объектов, а также установлены единые требования к их внешнему виду, что способствует формированию единых стандартов для подобных сооружений. Во всех районах города ведется работа по выявлению незаконных объектов, при этом во внимание принимаются и обращения горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...