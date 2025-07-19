Жесткая заруба, титул главного «ублюдка» и чеченский боец-модель: почему стоит смотреть UFC 20 июля

В ночь с 19 на 20 июля в Новом Орлеане (США) на арене «Смути Кинг-центр» пройдет масштабный турнир UFC 318. Начало назначено на 1:15 московского времени, основной кард стартует в 5:00.
Главным событием вечера станет третий поединок между Дастином Порье и Максом Холлоуэем. В нем разыграют пояс BMF — символический титул, появившийся в 2019 году. BMF расшифровывается как The Baddest Motherf***er («Самый опасный ублюдок»).
Чеченский боец-модель
В рамках турнира особое внимание российских болельщиков будет приковано к дебютному бою немецкого бойца и модели Ислама Дулатова, который родился в Чечне. Он встретится с американцем Адамом Фьюджиттом.
Дулатов, которого часто называют бойцом-моделью, смог построить успешную карьеру в мировой фэшн-индустрии после переезда в Германию в статусе беженца. Он был признан одним из десяти лучших мужчин-моделей по версии британского Vogue в 2018 году и сотрудничал с ведущими модными домами мира. Также известно, что Дулатов подписал эксклюзивный контракт с Versace,
За свою карьеру Дулатов одержал 13 побед (все досрочно), проиграв лишь однажды — в первом профессиональном бою. Его соперник выйдет на бой с показателями 8-3.
Российский боец рвется вверх
Еще одним заметным противостоянием станет бой между российским средневесом Романом Копыловым и бразильцем Пауло Костой. Их встреча должна была состояться раньше, но Коста снялся из-за травмы. В этот раз оба бойца заявили о полной готовности выйти в октагон.
Копылов вновь вернулся на серию побед, может совершить мощный прорыв к титульной гонке. Сейчас он занимает 14 место в дивизионе, его соперник — 13. Роман, в случае победы, продвинется вверх и будет претендовать на топ-5.
Четвертый бой за год
В основном карде также встретятся американцы-полусредневесы Кевин Холланд и Даниэль Родригес. Холланд проводит уже четвертый бой в 2025 году: после январского поражения он смог реабилитироваться двумя яркими победами.
Обычно бойцы проводя один или два боя в год. Так что темпы Холланда действительно поражают. В среднем Кевин выходит в клетку раз в полтора месяца.
Титул «главного ублюдка» UFC
В главном событии турнира встретятся Макс Холлуей и Дастин «Бриллиант» Порье. Бой между Порье и Холлоуэйем станет третьим очным в их карьере. Первые два поединка, которые проходили в 2012 и 2019 годах, завершил победой Дастин.
Оба бойца — жесткие ударники. Холлуей нанес за 30 боев в UFC 3457 акцентированных ударов. Это является абсолютным рекордом лиги. Порье находится на 8 месте по этому показателю за всю историю промоушена. Вряд ли в этом поединке мы увидим скучную борьбу и возню в партере. Американцы могут жестко зарубиться прям в центре октагона.
Это последний бой Порье. После завершения трилогии с Холлуйем «Бриллиант» завершает карьеру.
Дастину Порье 36 лет. Он дебютировал в UFC в 2011 году. В его активе 22 победы и восемь поражений в рамках организации. Максу Холлоуэю 33 года. Он начал карьеру в UFC в 2012 году и также имеет 22 победы и восемь поражений
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