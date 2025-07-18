Синоптик предрек погодные аномалии в России в ближайшие дни

Юг европейской части России в ближайшие дни ожидает сильная жара с температурами до 40 градусов и интенсивные осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура, близкая к 40-градусной отметке, даже для юга очень жаркая. Это создаёт условия для интенсивных осадков из-за неустойчивости, особенно в горных регионах», — пояснил Вильфанд «Интерфаксу». В Краснодарском крае, включая Сочи и федеральную территорию Сириус, прогнозируются сильные дожди, которые могут привести к повышению уровня рек до неблагоприятных отметок. По его словам, в этих районах может выпасть до 100 мм осадков.
Аналогичная ситуация ожидается в Северо-Кавказских республиках. Вильфанд уточнил, что в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечне будут сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с. В Дагестане ожидаются дожди, грозы, град и ветер до 20 м/с при температуре 33–35 градусов. В Северной Осетии в горных районах предсказываются сильные осадки, тогда как в степных районах температура может достигнуть 38 градусов.
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