Сенатор Андрей Климов может уйти из Совета Федерации

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Климова не будут переназначать после выборов губернатора Пермского края
Климова не будут переназначать после выборов губернатора Пермского края Фото:

Глава комиссии по иностранному вмешательству, сенатор Андрей Климов покинет Совет Федерации. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента России.

«Климов покинет Совет Федерации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что его не планируют переназначать после выборов губернатора Пермского края в сентябре.

Климов, представивший регион в Совфеде с 2012 года, активно выступал против иностранного влияния и был одним из главных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента.

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Глава комиссии по иностранному вмешательству, сенатор Андрей Климов покинет Совет Федерации. Об этом рассказали источники, близкие к администрации президента России. «Климов покинет Совет Федерации», — передает слова источников РБК. Там добавили, что его не планируют переназначать после выборов губернатора Пермского края в сентябре. Климов, представивший регион в Совфеде с 2012 года, активно выступал против иностранного влияния и был одним из главных спикеров «Единой России» по международным вопросам. Если Климов действительно уйдет, возникнет вопрос о его замене в верхней палате парламента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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