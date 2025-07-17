17 июля 2025

Под Екатеринбургом мужчина забил более 20 ударами молотка родную сестру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина взялся за молоток из-за пьяной ссоры
Мужчина взялся за молоток из-за пьяной ссоры Фото:

В Ревде (Свердловская область) 64-летний мужчина пришел домой, где забил до смерти молотком родную сестру из-за пьяной ссоры. Всего он нанес родственнице не менее 23 ударов по голове, от которых она скончалась на месте, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Осужденный молотком нанес сестре не менее двух ударов в область головы. От ударов потерпевшая упала на пол, после чего осужденный нанес указанным молотком еще не менее 21 удара в область головы, а также в область правой кисти», — пояснили там. Убийство случилось 11 марта 2025-го.

Мужчину задержали и признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил убийце 11 лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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В Ревде (Свердловская область) 64-летний мужчина пришел домой, где забил до смерти молотком родную сестру из-за пьяной ссоры. Всего он нанес родственнице не менее 23 ударов по голове, от которых она скончалась на месте, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Осужденный молотком нанес сестре не менее двух ударов в область головы. От ударов потерпевшая упала на пол, после чего осужденный нанес указанным молотком еще не менее 21 удара в область головы, а также в область правой кисти», — пояснили там. Убийство случилось 11 марта 2025-го. Мужчину задержали и признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил убийце 11 лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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