В Ревде (Свердловская область) 64-летний мужчина пришел домой, где забил до смерти молотком родную сестру из-за пьяной ссоры. Всего он нанес родственнице не менее 23 ударов по голове, от которых она скончалась на месте, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Осужденный молотком нанес сестре не менее двух ударов в область головы. От ударов потерпевшая упала на пол, после чего осужденный нанес указанным молотком еще не менее 21 удара в область головы, а также в область правой кисти», — пояснили там. Убийство случилось 11 марта 2025-го.
Мужчину задержали и признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд назначил убийце 11 лет и один месяц лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!