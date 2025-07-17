Солдат из Магнитогорска получил срок за хранение 4,5 кг конопли

В Челябинской области осужден контрактник, который хранил 4,5 кг листьев дикорастущей конопли у отца в сарае. Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
«30 января сотрудниками полиции было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, являющееся каннабисом (марихуаной), массой около 4,5 килограммов, что соответствует крупному размеру данного вида наркотического средства. 17 июля военный суд назначил владельцу наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев в колонии-поселении», — пояснили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
В ходе заседания выяснилось, что мужчина собрал листья прошлым летом на заброшенных полях Агаповского района. Он высуших их и хранил в сарае у отца, который не знал о «сюрпризе». Наркотики нашли сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сын признал свою вину и раскаялся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!