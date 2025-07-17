17 июля 2025

Солдат из Магнитогорска получил срок за хранение 4,5 кг конопли

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии-поселения
Суд приговорил мужчину к полутора годам колонии-поселения Фото:

В Челябинской области осужден контрактник, который хранил 4,5 кг листьев дикорастущей конопли у отца в сарае. Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

«30 января сотрудниками полиции было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, являющееся каннабисом (марихуаной), массой около 4,5 килограммов, что соответствует крупному размеру данного вида наркотического средства. 17 июля военный суд назначил владельцу наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев в колонии-поселении», — пояснили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

В ходе заседания выяснилось, что мужчина собрал листья прошлым летом на заброшенных полях Агаповского района. Он высуших их и хранил в сарае у отца, который не знал о «сюрпризе». Наркотики нашли сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сын признал свою вину и раскаялся. 

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В Челябинской области осужден контрактник, который хранил 4,5 кг листьев дикорастущей конопли у отца в сарае. Его приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. «30 января сотрудниками полиции было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, являющееся каннабисом (марихуаной), массой около 4,5 килограммов, что соответствует крупному размеру данного вида наркотического средства. 17 июля военный суд назначил владельцу наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев в колонии-поселении», — пояснили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. В ходе заседания выяснилось, что мужчина собрал листья прошлым летом на заброшенных полях Агаповского района. Он высуших их и хранил в сарае у отца, который не знал о «сюрпризе». Наркотики нашли сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сын признал свою вину и раскаялся. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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