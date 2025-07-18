В Свердловской области в разгаре сезон сбора ягод — в уральских лесах поспела земляника, черника и другие дикоросы. Судя по откликам в соцсетях, грибники собирают их полными корзинками. Где находятся самые козырные места, — в инфографике URA.RU.
Земляника
Свердловчане сообщают, что больше всего земляники растет возле поселка Северка (город Екатеринбург), в лесах Арамильского городского округа, в Белоярском и Сысертском районах. Также много этой сладкой и ароматной ягоды в окрестностях Каменска-Уральского и близ озера Таватуй (Невьянский район).
Черника
Этой ягоды, говорят, уродилось нынче много. Ее изобилие замечено в Первоуральском и Белоярском районах (например, окрестности села Косулино; кроме черники там много и других ягод). Корзинами собирают чернику возле озера Таватуй (под Невьянском), под Верхней Пышмой (скалы Петра Гронского) и рядом с Арамилью.
Много черники и в окрестностях Екатеринбурга: Уктусский лесопарк, озеро Чусовское, поселок Северка, окрестности микрорайона Эльмаш и у Калиновских разрезов, в районе Горного Щита и Ганиной Ямы. На севере региона тоже на отсутствие черники не жалуются: много ее собирают в лесах под Серовом и Карпинском.
Малина
Дикая малина свердловчанам встречается опять же в Арамили и под Сысертью, рядом с Кольцово и в Белоярском районе. Говорят, очень много ее на севере под Ивделем. Созревать она начинает позже садовой — во второй половине июля, то есть активный период сбора стартует прямо сейчас. Специалисты советуют все ягоды собирать ранним утром, тогда они не пересохнут и останутся яркими. С собой лучше брать жесткие корзины и емкости, чтобы не помять урожай. Также во время сбора надо стараться не вытаптывать растения, чтобы не повредить корневую систему.
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