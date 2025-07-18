Самые ягодные места Свердловской области. Инфографика

Свердловчане активно собирают землянику, чернику и малину в лесах

19 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Малина только поспела, и ее уже начали вовсю собирать Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Свердловской области в разгаре сезон сбора ягод — в уральских лесах поспела земляника, черника и другие дикоросы. Судя по откликам в соцсетях, грибники собирают их полными корзинками. Где находятся самые козырные места, — в инфографике URA.RU. Земляника Свердловчане сообщают, что больше всего земляники растет возле поселка Северка (город Екатеринбург), в лесах Арамильского городского округа, в Белоярском и Сысертском районах. Также много этой сладкой и ароматной ягоды в окрестностях Каменска-Уральского и близ озера Таватуй (Невьянский район). Земляника с июня радует свердловчан Инфографика URA.RU Черника Этой ягоды, говорят, уродилось нынче много. Ее изобилие замечено в Первоуральском и Белоярском районах (например, окрестности села Косулино; кроме черники там много и других ягод). Корзинами собирают чернику возле озера Таватуй (под Невьянском), под Верхней Пышмой (скалы Петра Гронского) и рядом с Арамилью. Много черники и в окрестностях Екатеринбурга: Уктусский лесопарк, озеро Чусовское, поселок Северка, окрестности микрорайона Эльмаш и у Калиновских разрезов, в районе Горного Щита и Ганиной Ямы. На севере региона тоже на отсутствие черники не жалуются: много ее собирают в лесах под Серовом и Карпинском. Черники нынче уродилось много Инфографика URA.RU Малина Дикая малина свердловчанам встречается опять же в Арамили и под Сысертью, рядом с Кольцово и в Белоярском районе. Говорят, очень много ее на севере под Ивделем. Созревать она начинает позже садовой — во второй половине июля, то есть активный период сбора стартует прямо сейчас. Специалисты советуют все ягоды собирать ранним утром, тогда они не пересохнут и останутся яркими. С собой лучше брать жесткие корзины и емкости, чтобы не помять урожай. Также во время сбора надо стараться не вытаптывать растения, чтобы не повредить корневую систему. Дикая малина отличается от садовой, но тоже вкусная и ароматная Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в разгаре сезон сбора ягод — в уральских лесах поспела земляника, черника и другие дикоросы. Судя по откликам в соцсетях, грибники собирают их полными корзинками. Где находятся самые козырные места, — в инфографике URA.RU. Свердловчане сообщают, что больше всего земляники растет возле поселка Северка (город Екатеринбург), в лесах Арамильского городского округа, в Белоярском и Сысертском районах. Также много этой сладкой и ароматной ягоды в окрестностях Каменска-Уральского и близ озера Таватуй (Невьянский район). Этой ягоды, говорят, уродилось нынче много. Ее изобилие замечено в Первоуральском и Белоярском районах (например, окрестности села Косулино; кроме черники там много и других ягод). Корзинами собирают чернику возле озера Таватуй (под Невьянском), под Верхней Пышмой (скалы Петра Гронского) и рядом с Арамилью. Много черники и в окрестностях Екатеринбурга: Уктусский лесопарк, озеро Чусовское, поселок Северка, окрестности микрорайона Эльмаш и у Калиновских разрезов, в районе Горного Щита и Ганиной Ямы. На севере региона тоже на отсутствие черники не жалуются: много ее собирают в лесах под Серовом и Карпинском. Дикая малина свердловчанам встречается опять же в Арамили и под Сысертью, рядом с Кольцово и в Белоярском районе. Говорят, очень много ее на севере под Ивделем. Созревать она начинает позже садовой — во второй половине июля, то есть активный период сбора стартует прямо сейчас. Специалисты советуют все ягоды собирать ранним утром, тогда они не пересохнут и останутся яркими. С собой лучше брать жесткие корзины и емкости, чтобы не помять урожай. Также во время сбора надо стараться не вытаптывать растения, чтобы не повредить корневую систему.