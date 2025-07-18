ВСУ обстреляли детский сад в Запорожской области

ВСУ ночью 18 июля обстреляли территорию закрытого детского сада в Энергодаре Запорожской области. В результате попадания повреждены окна многоквартирных домов, а одна из жительниц города получила ранения. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
«Ночью ВФУ произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов», — написал Пухов в своем telegram-канале.
Женщина, проживающая в Энергодаре, была травмирована и доставлена в медицинскую часть №145 ФМБА России. Сейчас ей предоставляют полный комплекс необходимой медицинской помощи.
В ночь на 18 июля в ряде населенных пунктов Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. По словам главы региона Евгения Балицкого, без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский и Приазовский районы. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.