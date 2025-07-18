ВСУ обстреляли детский сад в Запорожской области

Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Энергодаре
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Украинские силы атаковали Энергодар
Украинские силы атаковали Энергодар Фото:
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ВСУ ночью 18 июля обстреляли территорию закрытого детского сада в Энергодаре Запорожской области. В результате попадания повреждены окна многоквартирных домов, а одна из жительниц города получила ранения. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.

«Ночью ВФУ произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов», — написал Пухов в своем telegram-канале.

Женщина, проживающая в Энергодаре, была травмирована и доставлена в медицинскую часть №145 ФМБА России. Сейчас ей предоставляют полный комплекс необходимой медицинской помощи.

В ночь на 18 июля в ряде населенных пунктов Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. По словам главы региона Евгения Балицкого, без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский и Приазовский районы. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.

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ВСУ ночью 18 июля обстреляли территорию закрытого детского сада в Энергодаре Запорожской области. В результате попадания повреждены окна многоквартирных домов, а одна из жительниц города получила ранения. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. «Ночью ВФУ произвели обстрел города из ствольной артиллерии. Один из прилетов пришелся по территории закрытого детского сада. В результате обстрелов повреждены окна многоэтажных жилых домов», — написал Пухов в своем telegram-канале. Женщина, проживающая в Энергодаре, была травмирована и доставлена в медицинскую часть №145 ФМБА России. Сейчас ей предоставляют полный комплекс необходимой медицинской помощи. В ночь на 18 июля в ряде населенных пунктов Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. По словам главы региона Евгения Балицкого, без электроснабжения остались Мелитополь, Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский и Приазовский районы. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии были зафиксированы в Куйбышевском и Каменско-Днепровском муниципальных округах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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