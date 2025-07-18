В «АвтоВАЗе» назвали цену нового седана Lada Iskra

Стоимость нового седана Lada Iskra в базовой комплектации стартует от 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщили представители «АвтоВАЗа».
Как передает РИА Новости, заявление было сделано за два дня до начала продаж новинки. Продажи Lada Iskra начнутся 20 июля 2025 года. На старте будет доступна базовая версия.
Все серийные автомобили Lada Iskra будут оснащаться передним приводом. Спереди установлена подвеска типа «Макферсон» с направляющими амортизационными стойками, а сзади используется полузависимая схема с торсионной балкой. Автомобиль будет предлагаться с тремя вариантами силовых агрегатов объемом 1,6 литра и несколькими типами трансмиссии, которые уже применяются на моделях Granta и Vesta.
В базовой комплектации новинка получит комбинированную тканевую отделку салона и аналоговую приборную панель. Для интерьера предусмотрено два цветовых исполнения.
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