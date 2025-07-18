В Крыму запретили распространять кадры ПВО и последствий атак ВСУ

В Крыму вступил в силу указ, ограничивающий распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, а также другой информации, которая может раскрыть расположение объектов ПВО и последствия атак ВСУ. Документ опубликован на официальном портале правительства Крыма.
Согласно указу, под запрет попадают:
- изображения и координаты мест размещения систем ПВО, вооружения, военной техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений;
- фото и видео последствий терактов, диверсий, а также иных чрезвычайных происшествий;
- сведения о местах попадания, падения и детонации ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и морских роботизированных комплексов.
Власти Крыма объясняют введение ограничений необходимостью обеспечения общественной безопасности и защиты военных, а также других стратегически важных объектов. Ограничения направлены на предотвращение утечки информации.
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