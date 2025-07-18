В Крыму запретили распространять кадры ПВО и последствий атак ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения направлены на предотвращение утечки информации
Ограничения направлены на предотвращение утечки информации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Крыму вступил в силу указ, ограничивающий распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, а также другой информации, которая может раскрыть расположение объектов ПВО и последствия атак ВСУ. Документ опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Согласно указу, под запрет попадают:

  • изображения и координаты мест размещения систем ПВО, вооружения, военной техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений;
  • фото и видео последствий терактов, диверсий, а также иных чрезвычайных происшествий;
  • сведения о местах попадания, падения и детонации ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и морских роботизированных комплексов.

Власти Крыма объясняют введение ограничений необходимостью обеспечения общественной безопасности и защиты военных, а также других стратегически важных объектов. Ограничения направлены на предотвращение утечки информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Крыму вступил в силу указ, ограничивающий распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, а также другой информации, которая может раскрыть расположение объектов ПВО и последствия атак ВСУ. Документ опубликован на официальном портале правительства Крыма. Согласно указу, под запрет попадают: Власти Крыма объясняют введение ограничений необходимостью обеспечения общественной безопасности и защиты военных, а также других стратегически важных объектов. Ограничения направлены на предотвращение утечки информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...