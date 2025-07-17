В Челябинске рядом с Шершневским водохранилищем строят высотный жилой комплекс комфорт-класса. Вторую высотку возведут к четвертому кварталу 2026 года. Всего в ЖК будет три дома, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске на берегу озера Шершни застройщик ООО СЗ „Авенюинвест“ построит ЖК общей жилой площадью 10 500 квадратных метров. Во втором восьмиэтажном доме, который будет сдан в четвертом квартале 2026 года, будет 117 квартир. Общая жилая площадь жилого здания составит 5 495 „квадратов“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
ЖК строится в недавно присоединенном к Челябинску поселке Западный. При этом там хорошо развита инфраструктура. В данной локации уже построены наиболее важные соцобъекты, такие как школа, детсад, поликлиника, аптеки, магазины. Также комплекс находится в 5 минутах от терм VODA и экотропы.
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