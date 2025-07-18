Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Умеров стал новым секретарем СНБО Украины
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Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО Фото:

Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — следует из текста указа, размещенного на сайте главы государства. В этот же день Зеленский освободил от должности секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что США не утвердили кандидатуру Рустема Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне. По информации депутата, Умеров продолжит работу на территории Украины, пишет RT.

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Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — следует из текста указа, размещенного на сайте главы государства. В этот же день Зеленский освободил от должности секретаря СНБО Александра Литвиненко. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что США не утвердили кандидатуру Рустема Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне. По информации депутата, Умеров продолжит работу на территории Украины, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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