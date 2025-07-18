Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров назначен новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — следует из текста указа, размещенного на сайте главы государства. В этот же день Зеленский освободил от должности секретаря СНБО Александра Литвиненко.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что США не утвердили кандидатуру Рустема Умерова на должность посла Украины в Вашингтоне. По информации депутата, Умеров продолжит работу на территории Украины, пишет RT.
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