Орбан предрек крах Евросоюза в ближайшее время

Текущий проект бюджета Евросоюза, предусматривающий крупные выплаты Украине, может разрушить сообщество, так как против него выступает ряд стран. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Этот бюджет разрушит Евросоюз. Не думаю, что он переживет следующий год. Еврокомиссии придется либо открыто отозвать его, либо постепенно отступать и переписывать», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что около 20% бюджета планируется направить Украине, не входящей в ЕС, а еще 10–12% пойдут на погашение процентов по общим кредитам, что делает увеличение бюджета бессмысленным.
Орбан назвал бюджет «безнадежным» и раскритиковал идею принятия Украины в ЕС как нереалистичную в ближайшем будущем. Вместо этого он предложил заключить с Киевом соглашение о сотрудничестве, чтобы избежать необратимых последствий. По его мнению, отсутствие четкой стратегии и финансовая нагрузка вызывают протесты среди европейских стран.
Ранее предоставление помощи Украине оказалось под вопросом в связи с разногласиями внутри Европейского союза: Германия и Венгрия заблокировали инициативу Европейской комиссии о выделении Киеву 190 млрд евро из бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 год. В частности, Будапешт охарактеризовал этот план как «проукраинский» и отказался поддерживать его даже в качестве отправной точки для переговоров. В связи с этим Брюссель рассматривает возможность использования доходов от замороженных российских активов в качестве альтернативного источника финансирования.
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