Суд вскрыл подлог на собрании жильцов в Екатеринбурге

18 июля 2025 в 12:57 Размер текста - 17 +

Суд признал собрание недействительным (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге суд аннулировал результаты общего собрания собственников жилого дома № 46/2 на улице Е. Савкова в связи с существенными нарушениями, допущенными при его организации. В частности, было установлено отсутствие кворума, размещение уведомлений в труднодоступной для ознакомления форме, а также наличие двух протоколов собрания с разными инициаторами. Подробности — в материале URA.RU. Внеочередное собрание жильцов состоялось в феврале 2025 года. Впоследствии выяснилось, что составлено два протокола под одним и тем же номером — от имени Гурьева А.М. и Гурьевой Л.И. При этом выяснилось, что Гурьев А.М. не является собственником помещения и, следовательно, не имел права выступать инициатором собрания. «Это уже переходит все границы. Мы не желаем работать с управляющей компанией, которая фальсифицирует подписи при голосовании. Если они начинают с такого, то чего можно ожидать дальше?» — прокомментировала ситуацию жительница дома Анна. Суд признал собрание недействительным, установив, что уведомления были размещены только на одном подъездном стенде и были практически нечитаемы, что противоречит требованиям законодательства о необходимости обеспечения доступности информации для всех собственников. Кроме того, при пересчете голосов выяснилось, что часть бюллетеней заполнена с нарушением установленных правил и подлежит исключению из подсчета. Также суд не обнаружил доказательств официального продления сроков голосования. Отсутствие необходимого кворума также стало основанием для признания собрания незаконным: для принятия решений требовалось участие собственников, владеющих как минимум 4 540,7 кв. м жилой площади, тогда как фактически было подтверждено только 3 900,21 кв. м. Суд пришел к выводу о наличии серьезных нарушений при проведении собрания и признал недействительными все принятые на нем решения, включая избрание совета дома и смену управляющей компании. Ответчиками по делу признаны инициаторы собрания — Гурьев А.М. и Гурьева Л.И., а управляющая компания «Столица» была исключена из числа ответчиков, так как ее роль ограничивалась хранением документов, без непосредственного нарушения законодательства. В пользу истца с ответчиков взыскано 16 000 рублей судебных расходов. Теперь проведение общего собрания потребуется организовать заново, строго соблюдая нормы закона. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца. «Надеемся, что решение не будет оспорено и уже в августе мы сможем выбрать новую, надежную управляющую компанию», — отметила Анна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию «Столица». Представители организации отказались от официальных заявлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге суд аннулировал результаты общего собрания собственников жилого дома № 46/2 на улице Е. Савкова в связи с существенными нарушениями, допущенными при его организации. В частности, было установлено отсутствие кворума, размещение уведомлений в труднодоступной для ознакомления форме, а также наличие двух протоколов собрания с разными инициаторами. Подробности — в материале URA.RU. Внеочередное собрание жильцов состоялось в феврале 2025 года. Впоследствии выяснилось, что составлено два протокола под одним и тем же номером — от имени Гурьева А.М. и Гурьевой Л.И. При этом выяснилось, что Гурьев А.М. не является собственником помещения и, следовательно, не имел права выступать инициатором собрания. «Это уже переходит все границы. Мы не желаем работать с управляющей компанией, которая фальсифицирует подписи при голосовании. Если они начинают с такого, то чего можно ожидать дальше?» — прокомментировала ситуацию жительница дома Анна. Суд признал собрание недействительным, установив, что уведомления были размещены только на одном подъездном стенде и были практически нечитаемы, что противоречит требованиям законодательства о необходимости обеспечения доступности информации для всех собственников. Кроме того, при пересчете голосов выяснилось, что часть бюллетеней заполнена с нарушением установленных правил и подлежит исключению из подсчета. Также суд не обнаружил доказательств официального продления сроков голосования. Отсутствие необходимого кворума также стало основанием для признания собрания незаконным: для принятия решений требовалось участие собственников, владеющих как минимум 4 540,7 кв. м жилой площади, тогда как фактически было подтверждено только 3 900,21 кв. м. Суд пришел к выводу о наличии серьезных нарушений при проведении собрания и признал недействительными все принятые на нем решения, включая избрание совета дома и смену управляющей компании. Ответчиками по делу признаны инициаторы собрания — Гурьев А.М. и Гурьева Л.И., а управляющая компания «Столица» была исключена из числа ответчиков, так как ее роль ограничивалась хранением документов, без непосредственного нарушения законодательства. В пользу истца с ответчиков взыскано 16 000 рублей судебных расходов. Теперь проведение общего собрания потребуется организовать заново, строго соблюдая нормы закона. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца. «Надеемся, что решение не будет оспорено и уже в августе мы сможем выбрать новую, надежную управляющую компанию», — отметила Анна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в управляющую компанию «Столица». Представители организации отказались от официальных заявлений.