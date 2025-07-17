17 июля 2025

В Магнитогорске умер ветеран Великой Отечественной, спевший на шоу Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
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Степан Колесниченко после войны продолжил службу, дослужившись до звания полковника
Степан Колесниченко после войны продолжил службу, дослужившись до звания полковника Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко. Ветеран прославился, исполнив песню в программе Андрея Малахова.

«Не стало участника Великой Отечественной войны — ветерана и почетного жителя Магнитки — Колесниченко Степана Федоровича. Ему было 98 лет», — сообщило издание «Вечерний Магнитогорск. „Колесниченко призвали на фронт в 18 лет. Он попал в пехоту и был ранен в первом бою. После госпиталя его снова отправили на фронт. Более 70 лет он носил в груди осколок.

В 2022 году 96-летний Колесниченко стал участником шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Вместе с супругой он исполнил песню: «Ой, калина». Издание отмечает, что после смерти Колесниченко в Магнитогорске осталось в живых восемь ветеранов Великой Отечественной войны.

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В Магнитогорске (Челябинская область) скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко. Ветеран прославился, исполнив песню в программе Андрея Малахова. «Не стало участника Великой Отечественной войны — ветерана и почетного жителя Магнитки — Колесниченко Степана Федоровича. Ему было 98 лет», — сообщило издание «Вечерний Магнитогорск. „Колесниченко призвали на фронт в 18 лет. Он попал в пехоту и был ранен в первом бою. После госпиталя его снова отправили на фронт. Более 70 лет он носил в груди осколок. В 2022 году 96-летний Колесниченко стал участником шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Вместе с супругой он исполнил песню: «Ой, калина». Издание отмечает, что после смерти Колесниченко в Магнитогорске осталось в живых восемь ветеранов Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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