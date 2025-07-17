В Магнитогорске умер ветеран Великой Отечественной, спевший на шоу Малахова

В Магнитогорске (Челябинская область) скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Колесниченко. Ветеран прославился, исполнив песню в программе Андрея Малахова.
«Не стало участника Великой Отечественной войны — ветерана и почетного жителя Магнитки — Колесниченко Степана Федоровича. Ему было 98 лет», — сообщило издание «Вечерний Магнитогорск. „Колесниченко призвали на фронт в 18 лет. Он попал в пехоту и был ранен в первом бою. После госпиталя его снова отправили на фронт. Более 70 лет он носил в груди осколок.
В 2022 году 96-летний Колесниченко стал участником шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия 1». Вместе с супругой он исполнил песню: «Ой, калина». Издание отмечает, что после смерти Колесниченко в Магнитогорске осталось в живых восемь ветеранов Великой Отечественной войны.
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