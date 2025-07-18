На юго-западе Исландии на полуострове Рейкьянес 16 июля 2025 года началось извержение вулкана Сундхнукур, расположенного в 48 километрах от Рейкьявика. Власти эвакуировали жителей близлежащих районов и туристов из популярного геотермального курорта «Голубая лагуна», сообщает ABC News.
По данным Исландского метеорологического управления, извержение стартовало 16 июля около 04:00 утра по местному времени после двух часов повышенной сейсмической активности. В кратере Сундхнукура образовалась трещина длиной 2,4 километра, а к западу от горы Фаградальсфьядль появилась вторая трещина длиной около 0,5 километров. Потоки лавы, вытекающие из трещин, сравниваются очевидцами с «вратами в ад» из-за их яркости и интенсивности.
Власти оперативно эвакуировали людей из зоны риска, включая туристов из «Голубой лагуны» — одного из главных туристических объектов Исландии. Уровень опасности остается высоким и, по прогнозам метеорологического управления, сохранится до 18 июля. GPS-данные и сигналы о деформации указывают на то, что извержение носит относительно небольшой характер, и угрозы для инфраструктуры пока нет.
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