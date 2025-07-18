В ХМАО назвали самые дефицитные вакансии

В Ханты-Мансийском автономном округе острый дефицит работников наблюдается в сфере торговли. Также работодатели заинтересованы в медиках и фармацевтах, сообщают аналитики Head Hunter.
«Острый дефицит соискателей в Югре наблюдается в сфере розничной торговли», — следует из статистики сервиса. Кроме того по региону наблюдается нехватка медиков и фармацевтов, а также в отраслях продаж и обслуживании клиентов.
Среди сотрудников автомобильного бизнеса тем временем наблюдается умеренный уровень конкуренции за рабочие места. Как и в случае с рабочим персоналом.
А вот самая высокая конкуренция по региону в искусстве, а также сфере развлечений и массмедиа. Кроме того аналитики наблюдают переизбыток людей, которые ищут работу, в инвестициях и консалтинге. Аналогично сложно трудоустроится в маркетинге и рекламе, а также в сегменте среднего и высшего менеджмента.
Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях в Югре. Тогда на высокую зарплату могли рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа. Им в регионе готовы были платить 250-300 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!