В ХМАО назвали самые дефицитные вакансии

В ХМАО возник дефицит работников среди медиков и в сфере торговли
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели заинтересованы в медиках и работниках торговли
Работодатели заинтересованы в медиках и работниках торговли Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе острый дефицит работников наблюдается в сфере торговли. Также работодатели заинтересованы в медиках и фармацевтах, сообщают аналитики Head Hunter.

«Острый дефицит соискателей в Югре наблюдается в сфере розничной торговли», — следует из статистики сервиса. Кроме того по региону наблюдается нехватка медиков и фармацевтов, а также в отраслях продаж и обслуживании клиентов.

Среди сотрудников автомобильного бизнеса тем временем наблюдается умеренный уровень конкуренции за рабочие места. Как и в случае с рабочим персоналом.

А вот самая высокая конкуренция по региону в искусстве, а также сфере развлечений и массмедиа. Кроме того аналитики наблюдают переизбыток людей, которые ищут работу, в инвестициях и консалтинге. Аналогично сложно трудоустроится в маркетинге и рекламе, а также в сегменте среднего и высшего менеджмента.

Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях в Югре. Тогда на высокую зарплату могли рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа. Им в регионе готовы были платить 250-300 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе острый дефицит работников наблюдается в сфере торговли. Также работодатели заинтересованы в медиках и фармацевтах, сообщают аналитики Head Hunter. «Острый дефицит соискателей в Югре наблюдается в сфере розничной торговли», — следует из статистики сервиса. Кроме того по региону наблюдается нехватка медиков и фармацевтов, а также в отраслях продаж и обслуживании клиентов. Среди сотрудников автомобильного бизнеса тем временем наблюдается умеренный уровень конкуренции за рабочие места. Как и в случае с рабочим персоналом. А вот самая высокая конкуренция по региону в искусстве, а также сфере развлечений и массмедиа. Кроме того аналитики наблюдают переизбыток людей, которые ищут работу, в инвестициях и консалтинге. Аналогично сложно трудоустроится в маркетинге и рекламе, а также в сегменте среднего и высшего менеджмента. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях в Югре. Тогда на высокую зарплату могли рассчитывать автослесари и мастера спа-массажа. Им в регионе готовы были платить 250-300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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