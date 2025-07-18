Вынесли приговоры 135 участникам погромов в аэропорту Махачкалы

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По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены 135 фигурантов на сроки от 6,5 до 15 лет заключения
По делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены 135 фигурантов на сроки от 6,5 до 15 лет заключения Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Суды вынесли приговоры 135 фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в международном аэропорту «Уйташ» в Махачкале, произошедших 29–30 октября 2023 года, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Обвиняемые получили от 6,5 до 15 лет лишения свободы за участие в погромах, насилие над правоохранителями и нарушение транспортной безопасности.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту г. Махачкалы Республики Дагестан», — говорится в  telegram-канале CК. Следствие установило, что беспорядки были спровоцированы публикациями в Telegram, размещенными Ильей Пономаревым (признан в РФ иноагентом), Абакаром Абакаровым и Исраилом Ахмеднабиевым, которые призывали жителей Дагестана к ненависти против граждан Израиля и организации погромов в аэропорту.

Фигурантам предъявлены обвинения по статьям УК РФ: участие в массовых беспорядках, нарушение транспортной безопасности, посягательство на жизнь правоохранителей и применение насилия к представителям власти. Организаторам дополнительно вменены возбуждение ненависти и финансирование экстремизма. Им назначены сроки от 6,5 до 15 лет в колониях общего режима. Уголовные дела в отношении Пономарева, Абакарова и Ахмеднабиева, находящихся в розыске, направлены в суд для заочного осуждения.

В ночь с 29 на 30 октября 2023 года толпа, подстрекаемая публикациями в Telegram, ворвалась на территорию аэропорта «Уйташ», перекрыв подъездные пути. Участники беспорядков учинили погромы, повредив имущество на сумму свыше 24 млн рублей. В ходе столкновений с правоохранителями, пытавшимися пресечь беспорядки, было применено насилие, включая использование предметов, представляющих опасность. В результате пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, получившие травмы различной степени тяжести.

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Суды вынесли приговоры 135 фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в международном аэропорту «Уйташ» в Махачкале, произошедших 29–30 октября 2023 года, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Обвиняемые получили от 6,5 до 15 лет лишения свободы за участие в погромах, насилие над правоохранителями и нарушение транспортной безопасности. «Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судами достаточными для вынесения 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту г. Махачкалы Республики Дагестан», — говорится в  telegram-канале CК. Следствие установило, что беспорядки были спровоцированы публикациями в Telegram, размещенными Ильей Пономаревым (признан в РФ иноагентом), Абакаром Абакаровым и Исраилом Ахмеднабиевым, которые призывали жителей Дагестана к ненависти против граждан Израиля и организации погромов в аэропорту. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям УК РФ: участие в массовых беспорядках, нарушение транспортной безопасности, посягательство на жизнь правоохранителей и применение насилия к представителям власти. Организаторам дополнительно вменены возбуждение ненависти и финансирование экстремизма. Им назначены сроки от 6,5 до 15 лет в колониях общего режима. Уголовные дела в отношении Пономарева, Абакарова и Ахмеднабиева, находящихся в розыске, направлены в суд для заочного осуждения. В ночь с 29 на 30 октября 2023 года толпа, подстрекаемая публикациями в Telegram, ворвалась на территорию аэропорта «Уйташ», перекрыв подъездные пути. Участники беспорядков учинили погромы, повредив имущество на сумму свыше 24 млн рублей. В ходе столкновений с правоохранителями, пытавшимися пресечь беспорядки, было применено насилие, включая использование предметов, представляющих опасность. В результате пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов, получившие травмы различной степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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