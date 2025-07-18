Тагильский душегуб затягивает суд по своему делу

Обвиняемый в педофилии житель Нижнего Тагила пытается затянуть суд

Владимир Александров обвиняется по нескольким тяжким статьям УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила Владимир Александров якобы пытается затянуть судебный процесс. Об этом URA.RU рассказал источник.

«На одном из последних заседаний он стал просить вызова еще одних свидетелей — его соседей. Хотя уже итак допросили многих соседей. Зачем он это делает, непонятно», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.