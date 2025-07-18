Тагильский душегуб затягивает суд по своему делу

Обвиняемый в педофилии житель Нижнего Тагила пытается затянуть суд
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Владимир Александров обвиняется по нескольким тяжким статьям УК РФ Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила Владимир Александров якобы пытается затянуть судебный процесс. Об этом URA.RU рассказал источник.

«На одном из последних заседаний он стал просить вызова еще одних свидетелей — его соседей. Хотя уже итак допросили многих соседей. Зачем он это делает, непонятно», — сказал собеседник агентства.

Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила Владимир Александров якобы пытается затянуть судебный процесс. Об этом URA.RU рассказал источник. «На одном из последних заседаний он стал просить вызова еще одних свидетелей — его соседей. Хотя уже итак допросили многих соседей. Зачем он это делает, непонятно», — сказал собеседник агентства. Трагедия произошла в конце августа 2024 года. По версии следствия, сначала Александров изнасиловал девочку, а потом затащил в подвал общежития и задушил. Позже стало известно, что он также мог надругаться над 21-летней знакомой, которую несколько часов якобы удерживал в квартире после преступления. Фигурант пытался скрыться, но был задержан (по некоторым данным, в Москве). На допросе он свою вину признал. Ему грозит до пожизненного лишения свободы. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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