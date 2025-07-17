17 июля 2025

Суд взыскал с ЧМК 869 млн рублей в пользу компании «НОВАТЭК-Челябинск»

© Служба новостей «URA.RU»
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С ЧМК суд по иску газовиков взыскал 869 млн рублей
С ЧМК суд по иску газовиков взыскал 869 млн рублей Фото:

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» добилась взыскания 869 млн рублей с Челябинского меткомбината (ЧМК). Как следует из материалов арбитражного суда региона, иск полностью удовлетворили.

«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Подробности решения отсутствуют.

Это второй из крупных исков, поданных в 2025 году. Первый на сумму в 932 млн рублей был связан с неоплаченным за январь газом. Период по второму не уточнен. Третий иск на сумму в 907,9 млн рублей суд зарегистрировал в июне.

ЧМК испытывает финансовые трудности. У холдинга «Мечел» имеется неурегулированная задолженность, по части которой достигнуты соглашения — банки и правительство РФ предоставили отсрочку платежей. При этом положение продолжает оставаться тяжелым. Долги ЧМК составили три четверти стоимости имущества комбината.

При подготовке предыдущих материалов URA.RU обращалось за комментариями к обеим сторонам. Ответы не последовали.

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Компания «НОВАТЭК-Челябинск» добилась взыскания 869 млн рублей с Челябинского меткомбината (ЧМК). Как следует из материалов арбитражного суда региона, иск полностью удовлетворили. «Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Подробности решения отсутствуют. Это второй из крупных исков, поданных в 2025 году. Первый на сумму в 932 млн рублей был связан с неоплаченным за январь газом. Период по второму не уточнен. Третий иск на сумму в 907,9 млн рублей суд зарегистрировал в июне. ЧМК испытывает финансовые трудности. У холдинга «Мечел» имеется неурегулированная задолженность, по части которой достигнуты соглашения — банки и правительство РФ предоставили отсрочку платежей. При этом положение продолжает оставаться тяжелым. Долги ЧМК составили три четверти стоимости имущества комбината. При подготовке предыдущих материалов URA.RU обращалось за комментариями к обеим сторонам. Ответы не последовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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