Суд взыскал с ЧМК 869 млн рублей в пользу компании «НОВАТЭК-Челябинск»

Компания «НОВАТЭК-Челябинск» добилась взыскания 869 млн рублей с Челябинского меткомбината (ЧМК). Как следует из материалов арбитражного суда региона, иск полностью удовлетворили.
«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Подробности решения отсутствуют.
Это второй из крупных исков, поданных в 2025 году. Первый на сумму в 932 млн рублей был связан с неоплаченным за январь газом. Период по второму не уточнен. Третий иск на сумму в 907,9 млн рублей суд зарегистрировал в июне.
ЧМК испытывает финансовые трудности. У холдинга «Мечел» имеется неурегулированная задолженность, по части которой достигнуты соглашения — банки и правительство РФ предоставили отсрочку платежей. При этом положение продолжает оставаться тяжелым. Долги ЧМК составили три четверти стоимости имущества комбината.
При подготовке предыдущих материалов URA.RU обращалось за комментариями к обеим сторонам. Ответы не последовали.
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