Погорельцы в челябинском селе потребовали разобраться с 40-минутным опозданием пожарных

Владельцы сгоревшего дома в селе Агаповка Челябинской области требуют разобраться с 40-минутным опозданием пожарных, которые не смогли спасти их дом. Жители сообщили URA.RU, что в результате промедления экстренных служб огонь перекинулся с крыши веранды на все здание, в результате чего две семьи остались без жилья и имущества. В пресс-службе регионального МЧС поминутно рассказали действия пожарных бригад, участвующих в тушении.
«Пожар начался ранним утром в доме моих родителей в селе Агаповка. В шесть утра соседи вызвали пожарных. Первая машина приехала, но ничего особо не сделала: я не знаю, в чем была проблема, но они свернули рукава и уехали. Вернулись только через минут 10-15, за это время полыхал уже весь дом», — рассказала URA.RU дочь владельцев дома Шолпан И. Очевидцы сообщают, что у первой машины что-то сломалось.
Жительница региона рассказала, что огонь начался с веранды дома. Она отметила, что если бы первые пожарные смогли загасить пламя, дом на две семьи и все имущество людей можно было бы спасти. Соседи записали видео, где можно засечь прибытие и отъезд пожарных машин, и увидеть, что первая техника действительно уезжает через десять минут.
«Это далеко не первый случай, когда пожарные приезжают без воды. У нас в селе своя пожарная часть и мы наблюдаем такое регулярно. Это халатность, люди же надеются на их помощь», — сообщила жительница села.
В пресс-службе регионального МЧС на запрос URA.RU подняли карточку пожара, в которой поминутно записана вся информация о прибывших бригадах и действиях огнеборцев. Эти данные являются отчетным документом и могут быть использованы правоохранительными органами, а также в судебных процессах. В ведомстве подтвердили, что первая пожарная машина прибыла на возгорание буквально через четыре минуты после полученного сообщения, это был восьмитонный грузовик.
«Говоря простым языком, в зависимости от напора воды восемь тонн воды можно вылить на огонь и за восемь минут, и за три. Сообщение о пожаре поступило в 6:02 утра, уже в 6:06 огнеборцы были на месте, ствол был подан через минуту, то есть к тушению пожарные приступили буквально через пять минут после звонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В МЧС отметили, что к этому моменту кровля дома горела открытым пламенем по всей площади 200 квадратных метров. Ситуация осложнялась отсутствием места для маневра, так как весь проулок был заставлен автомобилями. Вода закончилась за пять-шесть минут, и тогда машина отправилась к ближайшему водоему (реке Сухая в 300 метрах от точки вызова) для повторного забора воды.
«Тем временем диспетчер, действуя по инструкции, вызвала подкрепление. на место пожара были стянуты дополнительные силы и средства. Две автоцистерны приехали через 16 минут, еще две цистерны через 29 минут и еще одна через 41 минуту. Всего работало шесть единиц техники. Никаких технических проблем с нашими машинами не было», — добавили в пресс-службе экстренного ведомства.
Пожарные отметили сложности при тушении: дом был построен из шпал, с утеплителем и пластиковым сайдингом, что осложняет ликвидацию пожара. Они вручную разбирали каждый узел для поиска скрытых очагов и проливки. Кроме того, на пожар прибыли сотрудники ГАИ для того, чтобы разогнать припаркованные автомобили. Они сильно мешали работе экстренных служб, не давая возможности оперативно припарковаться и развернуть шланги.
«Никакого нарушения техрегламента нет, пожарные прибыли раньше нормативного срока. По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание электропроводки», — добавили в пресс-службе ведомства.
Погорельцы же настаивают на поломке пожарной техники. Они намерены продолжать добиваться справедливости.
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