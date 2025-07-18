Сотрудникам структур мэрии Кургана повысили премии, но ужесточили наказание за нарушения

Работники структур мэрии Кургана будут получать повышенные премии
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Сотрудникам МКУ Кургана ужесточили депремирования
Сотрудникам МКУ Кургана ужесточили депремирования Фото:

В Кургане городская Дума утвердила повышение премий для руководителей муниципальных казенных учреждений. Решение принято в связи с обновлением порядка оплаты труда, который приведен в соответствие с новым федеральным законом. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Кургана.

«Согласно новым правилам, коэффициент премирования для руководителей увеличен с 27,7% до 30,5%. Это означает, что размер премий, начисляемых по итогам работы, станет выше. Кроме того, система поощрений теперь стала более прозрачной и четкой, что должно повысить мотивацию управленцев к достижению лучших результатов», — указано в решении гордумы. 

В документе также уточняется, что премия не выплачивается в месяце, когда к руководителю применено дисциплинарное взыскание. Выплата начисляется за фактически отработанное время и зависит от индивидуальных результатов деятельности руководителя. При оценке учитываются качество и профессионализм исполнения должностных обязанностей.

В то же время предусмотрены и основания для снижения размера премии:

  • За нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств и муниципальной собственности — снижение на 40%.
  • За невыполнение плана работ — на 20%.
  • За несвоевременное и некачественное предоставление отчетности — на 20%.
  • За наличие обоснованных жалоб граждан — на 10%.
  • За замечания контролирующих органов, связанные с бездействием руководителя — на 10%.

Ранее URA.RU писало, что в администрации города Кургана официально увеличили оклады муниципальных служащих. Соответствующие изменения затронули как специалистов, так и руководителей подразделений.

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В Кургане городская Дума утвердила повышение премий для руководителей муниципальных казенных учреждений. Решение принято в связи с обновлением порядка оплаты труда, который приведен в соответствие с новым федеральным законом. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Кургана. «Согласно новым правилам, коэффициент премирования для руководителей увеличен с 27,7% до 30,5%. Это означает, что размер премий, начисляемых по итогам работы, станет выше. Кроме того, система поощрений теперь стала более прозрачной и четкой, что должно повысить мотивацию управленцев к достижению лучших результатов», — указано в решении гордумы.  В документе также уточняется, что премия не выплачивается в месяце, когда к руководителю применено дисциплинарное взыскание. Выплата начисляется за фактически отработанное время и зависит от индивидуальных результатов деятельности руководителя. При оценке учитываются качество и профессионализм исполнения должностных обязанностей. В то же время предусмотрены и основания для снижения размера премии: Ранее URA.RU писало, что в администрации города Кургана официально увеличили оклады муниципальных служащих. Соответствующие изменения затронули как специалистов, так и руководителей подразделений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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