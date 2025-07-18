В Челябинске озвучили даты главного гастрофестиваля региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Блюда от верблюда» пройдет в Челябинске 13 и 14 сентября
Фестиваль «Блюда от верблюда» пройдет в Челябинске 13 и 14 сентября Фото:

Гастрофестиваль «Блюда от верблюда» пройдет в Челябинске с 13 по 14 сентября. Как сообщают организаторы, караван из корнеров расположится на площадке Арт-сквера.

«Гастрономический фестиваль уральской кухни пройдет 13 и 14 сентября с 12:00 до 22:00. Гастрокараван расположится в Арт-сквере у реки Миасс», — сообщает организатор.

В числе участников бургерная «Мясорубка», закусочная «Таврия», рестораны Allu, «Ленина,81», «Будуар», «Уральские пельмени» и «Казан бистро». К ним также присоединились недавно открывшиеся бар «Лукич» и бистро «Макаронники». Полный список участников станет известен после 20 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гастрофестиваль «Блюда от верблюда» пройдет в Челябинске с 13 по 14 сентября. Как сообщают организаторы, караван из корнеров расположится на площадке Арт-сквера. «Гастрономический фестиваль уральской кухни пройдет 13 и 14 сентября с 12:00 до 22:00. Гастрокараван расположится в Арт-сквере у реки Миасс», — сообщает организатор. В числе участников бургерная «Мясорубка», закусочная «Таврия», рестораны Allu, «Ленина,81», «Будуар», «Уральские пельмени» и «Казан бистро». К ним также присоединились недавно открывшиеся бар «Лукич» и бистро «Макаронники». Полный список участников станет известен после 20 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...