В Челябинске озвучили даты главного гастрофестиваля региона

Гастрофестиваль «Блюда от верблюда» пройдет в Челябинске с 13 по 14 сентября. Как сообщают организаторы, караван из корнеров расположится на площадке Арт-сквера.
«Гастрономический фестиваль уральской кухни пройдет 13 и 14 сентября с 12:00 до 22:00. Гастрокараван расположится в Арт-сквере у реки Миасс», — сообщает организатор.
В числе участников бургерная «Мясорубка», закусочная «Таврия», рестораны Allu, «Ленина,81», «Будуар», «Уральские пельмени» и «Казан бистро». К ним также присоединились недавно открывшиеся бар «Лукич» и бистро «Макаронники». Полный список участников станет известен после 20 августа.
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