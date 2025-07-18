В Челябинской области в выходные температура упадет с 31 до двух градусов

В Челябинской области в ближайшие дни температура воздуха упадет с 31 до двух градусов. О резких контрастах погоды из-за обширного антициклона предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«Погоду в регионе будет определять обширный антициклон. Выходные дни и начало следующей недели будут сухими и тихими, но очень контрастными по температуре. В ночные часы температура может опуститься до двух градусов тепла, днем — подняться до 31 градуса», — предупредили метеорологи.
Синоптики отметили, что суточные амплитуды могут достигать 20 и более градусов. Так, 19 июля в области в низинах до двух градусов, днем до 24 градусов тепла, 20 июля ночью потеплеет до 6-11 градусов, днем до 28 градусов, а к понедельнику — до 8-13 ночью и 26-31 днем.
В Челябинске ночные температуры за выходные не будут превышать 11-13 градусов. Днем в субботу и воскресенье от 22 до 28 градусов.
Синоптики уже предупреждали о температурных качелях, которые начались на этоу неделе. При этом ночные температуры для второй декады июля остаются экстремально низкими.
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