Челябинские депутаты предложили обращать в доход государства все полученные наркодоходы

Челябинские депутаты: нужно конфисковывать деньги и имущество наркоторговцев
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Юрий Скалунов (слева) и Алексей Четвернин стали инициаторами поправок в законодательство
Юрий Скалунов (слева) и Алексей Четвернин стали инициаторами поправок в законодательство Фото:

Депутаты гордумы Челябинска выступили с инициативой о конфискации у наркоторговцев денег и имущества, полученных преступным путем. Законодательную инициативу в Совете Федерации представил депутат гордумы Алексей Четвернин.

«На заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ Четвернин обозначил имеющийся запрос общества на более действенные меры по отношению к наркоторговле. Он предложил внесение поправок в федеральный закон „О наркотических средствах и психотропных веществах“, нацеленных на пресечение незаконного обогащения наркоторговцев. Предложения получили поддержку и были направлены в профильные комитеты для дальнейшей проработки», — сообщили в пресс-службе гордумы.

Активная работа в сфере противодействия наркомании началась с инициативы депутата гордумы Юрия Скалунова. Он организовал проведение круглого стола на тему профилактики вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с наркотиками. К работе подключились Алексей Четвернин, Станислав Новичихин и другие депутаты гордумы. Глубже вникнуть в тематику депутатам помогали работники прокуратуры. В ходе общения с гражданами и представителями прокуратуры у депутатов появились идеи и по совершенствованию законодательства. Эти предложения заинтересовали и сенаторов Российской Федерации.

«Палата молодых законодателей зарекомендовала себя как действенный инструмент для продвижения законодательных инициатив на федеральный уровень. Благодаря этой площадке у нас есть возможность представлять предложения и вносить свой вклад в совершенствование российского законодательства», — отметил Четвернин.

«В практике имеются случаи, когда наркоторговцы, даже получая большие сроки, сохраняют право на имущество и деньги, происхождение которых не могут объяснить. Суть поправки — в предложении рассматривать имущество осужденных наркоторговцев как полученное преступным путем, в случае отсутствия подтверждения их легального происхождения. Разумеется, при надлежащей проверке предоставленных сведений о легальности. Речь идет о создании механизма изъятия в доход государства наркодоходов не только тех, которые изъяты следственными органами, а вообще всего заработанного на торговле наркотиками», — объяснил суть предложенных поправок Юрий Скалунов.

Сотрудники прокуратуры помогли депутатам глубже разобраться в проблеме наркоторговли
Сотрудники прокуратуры помогли депутатам глубже разобраться в проблеме наркоторговли
Фото:

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Депутаты гордумы Челябинска выступили с инициативой о конфискации у наркоторговцев денег и имущества, полученных преступным путем. Законодательную инициативу в Совете Федерации представил депутат гордумы Алексей Четвернин. «На заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ Четвернин обозначил имеющийся запрос общества на более действенные меры по отношению к наркоторговле. Он предложил внесение поправок в федеральный закон „О наркотических средствах и психотропных веществах“, нацеленных на пресечение незаконного обогащения наркоторговцев. Предложения получили поддержку и были направлены в профильные комитеты для дальнейшей проработки», — сообщили в пресс-службе гордумы. Активная работа в сфере противодействия наркомании началась с инициативы депутата гордумы Юрия Скалунова. Он организовал проведение круглого стола на тему профилактики вовлечения несовершеннолетних в преступления, связанные с наркотиками. К работе подключились Алексей Четвернин, Станислав Новичихин и другие депутаты гордумы. Глубже вникнуть в тематику депутатам помогали работники прокуратуры. В ходе общения с гражданами и представителями прокуратуры у депутатов появились идеи и по совершенствованию законодательства. Эти предложения заинтересовали и сенаторов Российской Федерации. «Палата молодых законодателей зарекомендовала себя как действенный инструмент для продвижения законодательных инициатив на федеральный уровень. Благодаря этой площадке у нас есть возможность представлять предложения и вносить свой вклад в совершенствование российского законодательства», — отметил Четвернин. «В практике имеются случаи, когда наркоторговцы, даже получая большие сроки, сохраняют право на имущество и деньги, происхождение которых не могут объяснить. Суть поправки — в предложении рассматривать имущество осужденных наркоторговцев как полученное преступным путем, в случае отсутствия подтверждения их легального происхождения. Разумеется, при надлежащей проверке предоставленных сведений о легальности. Речь идет о создании механизма изъятия в доход государства наркодоходов не только тех, которые изъяты следственными органами, а вообще всего заработанного на торговле наркотиками», — объяснил суть предложенных поправок Юрий Скалунов.
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