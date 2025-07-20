Ан-2 предлагают вернуть на рейсы, пока им не произведут замену

Временно решить проблему нехватки самолетов малой авиации в российских регионах поможет ремонт и ремоторизация старых воздушных судов, таких, как Ан-2. Об этом в интервью URA.RU рассказал заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, у многих советских «кукурузников» еще остался летный ресурс.
«Это разумное временное решение. Новых самолетов все еще нет, а перелеты нужно организовывать уже сейчас. Часть Ан-2 имеет летный ресурс, часть требует ремонта — нужно посмотреть, посчитать, понять, сколько двигателей есть в наличии.
Предположим, тысяча есть, даже выработавших ресурсы – их можно пересобрать на специализированном предприятии и привести в летную годность. Это выход из положения в той критической ситуации, которая сложилась», — сказал эксперт.
Смирнов уточнил, что летный ресурс остался у двигателей АШ-62, но проблема в том, что работают они на авиационном бензине, который в России перестали производить. Сейчас его за большие деньги приходится покупать в Финляндии. Но эта проблема решаема, уверен собеседник URA.RU: в РФ много заводов, выпускающих топливо, которые справятся с этой задачей, если будет заказ. Это поможет вернуть на рейсы несколько сотен Ан-2, пока решается проблема с новыми региональными самолетами.
Сейчас российские авиастроители работают над четырьмя моделями региональных самолетов. Это 68-местный Ил-114-300, который премьер-министру Михаилу Мишустину презентовали в Екатеринбурге 8 июля, а также 44-местный ТВРС-44 «Ладога», девятиместный ЛМС-901 «Байкал» и российско-белорусский 19-местный ЛМС-192 «Освей».
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